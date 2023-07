Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais novo

Rosalba Nable foi criticada por se relacionar com homem 24 anos mais jovem - Foto: Reprodução/Instagram

Rosalba Nable foi criticada por se relacionar com homem 24 anos mais jovem - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Isis Valverde usou o perfil nas redes sociais para defender a própria mãe, a pedagoga Rosalba Nable, de 57 anos, que foi alvo de críticas por partes de internautas depois de assumir publicamente o namoro com um parceiro 24 anos mais jovem que ela.

Desde que o relacionamento foi exposto nas redes sociais, Rosana foi alvo de alguns comentários criticando seu relacionamento com Bruno Shina, de 33 anos. Em uma publicação feita em seu perfil pessoal, sua filha comentou um pouco sobre a própria relação com a idade, criticou a pressão social imposta sobre mulheres mais velhas e falou diretamente dos comentários recebidos pela mãe.

Leia também:

➢ Nasce uma estrela: cantora gonçalense lança novo hit; conheça!



➢ Em homenagem à Glória Maria, Museu Amanhã mudará de nome

➢ Após desentendimentos, Globo demite Manoel Soares

"Minha mãe vai fazer 60 anos, é totalmente livre, uma mulher independente, dona de si, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê e não de homem do lado dela. ‘Aí, tantos anos mais novo’. E daí? São tantas caixas e regras para nós mulheres, vamos ter mais essa? As pessoas que fazem essas matérias na internet não estão certas. Pensem antes de falar as coisas, pensem se não podem atrapalhar o relacionamento de alguém, destruir a felicidade de outra pessoa", escreveu a global.



Nesta sexta-feira (30/06), a própria Rosalba fez um post falando sobre a maturidade e rebateu, indiretamente, alguns dos comentários recebidos nas redes. "Não dê aos outros a magia de te fazer feliz ou infeliz. Isso te pertence. Você é o marinheiro, você é dono do seu leme, você é dirigente da sua âncora. Não navegue em águas traiçoeiras. Mude seu rumo. Se aposse do seu destino. Tome conta da sua rota. Não permita que te naufraguem. Aprecie a tempestade sem dar poder a ela (mostre para a 'raposa velha' quem manda nessa zorra toda). Ame-se", compartilhou.