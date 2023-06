Nasce uma estrela: Cantora gonçalense lança novo hit; conheça!

A cantora Arissa é a nova promessa da música gonçalense. Nascida em Niterói e criada no bairro da Estrela do Norte, em São Gonçalo, ela se apaixonou pelo mundo da música ainda na infância, quando começou cantando na igreja. Desde então, nunca deixou as artes, e hoje, sonha em ganhar o Brasil e levar sua música para o mundo.

A carreira musical de Arissa começou aos seis anos de idade, quando começou a cantar sob influência de sua mãe. “Fui inspirada pela minha mãe, que sempre gostou muito de música e me incentivava desde nova a seguir a carreira, pois percebeu que eu tinha talento vocal e artístico.”, disse a cantora. Assim como muitos artistas, ela começou cantando na igreja e nunca mais parou.

Aos oito anos, Arissa ficou em segundo lugar em um concurso da Nit Models Agency, como modelo, onde participou de outros concursos até sua adolescência. Com um timbre de voz diferenciado, aperfeiçoou sua técnica vocal estudando no conservatório de música Villa Lobos e também com a coach de canto e especialista em belting, Luzia Rohr.

Leia mais:

Caravana da Sinfônica Ambulante chega ao Barreto em Niterói

Alok promete ajudar funcionária punida por dançar em seu show

A cantora participou de programas de TV como: “Caixa de Talentos” (na TV Band), onde venceu o concurso, e logo depois no “Programa Raul Gil” (no SBT), quadro em que homenageou a cantora Sandy. Além da música, Arissa também já trabalhou com a atuação, e no teatro, estrelou em musicais como “A Dama e o Vagabundo”, “O Natal da Branca de Neve”, “A Floresta do Faz de Conta”, entre outros.

Com uma carreira extensa e uma versatilidade impressionante, é nos palcos que a cantora gonçalense mostra toda sua experiência artística. E é assim, que pretende conquistar cada vez mais pessoas.

Para 2023, Arissa tem uma nova aposta: o pop funk. Na última semana, a cantora lançou sua nova música de trabalho, chamada “Number One”, que está disponível em todas as plataformas digitais. A faixa nasceu da ideia de fazer uma música com uma coreografia contagiante e com muita sensualidade, típica do funk. Ela foi gravada com o DJ Batata, que é ganhador de discos de ouro, platina e diamante, e é ex-empresário da cantora e apresentadora, Jojo Todynho.

Sobre o lançamento, as expectativas são altas: “Meu desejo é ganhar reconhecimento no cenário musical e, através dessa música, abrir portas para continuar trazendo novidades. Além disso, espero muito que a música seja um sucesso e que as pessoas gostem do meu trabalho.”, contou a cantora.

Mas como nem tudo são flores, são muitas as dificuldades de ser uma artista no Brasil. Segundo Arissa, além da dificuldade em lutar contra a própria mente devido à pressão que a carreira exige, é difícil lidar com o preconceito que a sociedade tem com o funk, principalmente por se tratar de uma mulher cantando.

Entretanto, Arissa segue acreditando na sua carreira e nos seus sonhos, e revela: “Meu sonho é ser reconhecida musicalmente e artisticamente em todo Brasil, e, assim como outros artistas, poder levar nossa música pro mundo.”

Para conhecer mais do trabalho de Arissa, ouça “Number One” e acompanhe-a no Instagram @arissareal

Sob supervisão de Marcela Freitas*