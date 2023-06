Após desentendimentos, Globo demite Manoel Soares

A expectativa inicial era de que Manoel deixasse apenas a condução do programa matinal e permanecesse como parte do elenco da emissora - Foto: Reprodução / Globo

A expectativa inicial era de que Manoel deixasse apenas a condução do programa matinal e permanecesse como parte do elenco da emissora - Foto: Reprodução / Globo

O apresentador Manoel Soares, conhecido por sua participação nos programas "Encontro com Patrícia Poeta" da TV Globo e "Papo de Segunda" do GNT, foi desligado da emissora nesta sexta-feira (30). Após inúmeros desentendimentos nos bastidores com Patrícia Poeta e outros apresentadores do "Papo de Segunda", a Globo optou por encerrar definitivamente o contrato com o jornalista.

A expectativa inicial era de que Manoel deixasse apenas a condução do programa matinal e permanecesse como parte do elenco da emissora, aguardando novos projetos. No entanto, a Globo tomou a decisão de desligá-lo em definitivo. Em comunicado oficial, a emissora anunciou a saída de Manoel Soares, sem fornecer detalhes adicionais sobre a decisão.

Leia também:

➢ Humorista Dihh Lopes faz stand-up no Teatro Municipal de SG

➢ Nasce uma estrela: Cantora gonçalense lança novo hit; conheça!

O comunicado divulgado pela Globo foi objetivo e não apresentou qualquer mensagem de agradecimento ao profissional, indicando que o clima nos bastidores estava desfavorável. A falta de palavras de reconhecimento pode sugerir que houve um desgaste significativo nas relações entre Manoel e a equipe dos programas em que ele atuava.

Patrícia Poeta, apresentadora do "Encontro", entrará em férias a partir de hoje (30) e retornará ao comando do matinal somente em 17 de julho. Durante sua ausência, Tati Machado e Valeria Almeida assumirão a apresentação do programa. Além disso, o "Papo de Segunda" passará a ser liderado por João Vicente de Castro a partir da próxima semana.

A emissora destacou que Tati Machado e Valeria Almeida já fazem parte da equipe do programa matinal e que a volta de Patrícia Poeta trará novidades, após um ano no ar com o formato atual. Quanto ao "Papo de Segunda", João Vicente de Castro assumirá a liderança na semana seguinte.

Com a saída de Manoel Soares da Globo, resta esperar para ver quais serão os próximos passos do jornalista em sua carreira. Enquanto isso, a emissora busca formas de reestruturar suas atrações e dar continuidade aos programas com novos apresentadores.

Confira a nota completa na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro”.