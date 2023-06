Em homenagem à Glória Maria, Museu Amanhã mudará de nome

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (29), o projeto de lei nº 1993/2023, que propõe a renomeação do Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, na Zona Portuária do Rio, para Museu do Amanhã Jornalista Glória Maria. O projeto, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes (PSC), Luciano Medeiros (PSD) e Alexandre Beça (PSD), segue agora para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes (PSD).

A iniciativa dos vereadores tem como objetivo prestar reconhecimento a uma profissional que deixou uma marca indelével na história do jornalismo e da televisão brasileira. Na justificativa do projeto de lei, os parlamentares destacam que Glória Maria foi uma mulher à frente de seu tempo, uma desbravadora de notícias e culturas, cuja personalidade corajosa permeava todas as suas ações.

A jornalista deixou uma marca na história da TV com sua intimidade diante das câmeras, envolvendo o público em suas reportagens. Seus relatos proporcionaram aos brasileiros viagens virtuais, permitindo que conhecessem o mundo através de suas matérias e aplaudissem sua forma singular de abordar assuntos diversos.

Glória Maria faleceu em 2 de fevereiro deste ano, após uma batalha contra um câncer cerebral. Seu tratamento no Hospital Copa Star, em Copacabana, não obteve sucesso, e seu falecimento representou uma perda irreparável para o jornalismo brasileiro. Em 2019, ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão e, posteriormente, com metástases no cérebro. Após um tratamento inicial bem-sucedido, as novas metástases cerebrais não responderam às terapias disponíveis.

Ao longo de sua carreira, Glória Maria foi uma verdadeira pioneira. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo no telejornal "Jornal Nacional" e protagonizou momentos históricos na televisão brasileira. Sua atuação permitiu que o público brasileiro conhecesse mais de 100 países por meio de suas reportagens.

Glória Maria também foi apresentadora do programa "Fantástico" de 1998 a 2007, mas sua trajetória no programa começou muito antes, em 1986, como repórter. Ela se tornou conhecida por suas viagens a lugares exóticos e por entrevistar celebridades internacionais, como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna.

Além de suas coberturas internacionais, Glória Maria também participou de importantes eventos no Brasil, como a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira no Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998). Sua contribuição para o jornalismo brasileiro e seu comprometimento em trazer histórias inspiradoras e relevantes do mundo todo a tornaram uma referênciaência no meio jornalístico.

Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro, filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta. Desde jovem, ela estudou em escolas públicas e sempre se destacou por sua dedicação aos estudos. Enquanto cursava Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), Glória também trabalhava como telefonista. Foi nessa época que surgiu uma oportunidade que marcaria o início de sua trajetória no jornalismo.

Em 1970, uma amiga a convidou para trabalhar como radioescuta na Globo. Naquela época, não havia internet, então Glória Maria percorria as frequências da polícia para acompanhar os acontecimentos na cidade. Ligava para batalhões, delegacias e apurava informações por telefone. Foi nesse contexto que ela teve sua estreia como repórter, cobrindo o desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio. Naquela época, os repórteres não apareciam em vídeo como é comum hoje em dia.

Ao longo de sua carreira, Glória Maria passou por diversos noticiários, como o "Jornal Hoje", o "RJTV" e o "Bom Dia Rio". No entanto, foi no "Jornal Nacional" que ela se tornou a primeira repórter a aparecer ao vivo, marcando um marco histórico na televisão brasileira. Glória participou de grandes coberturas, entrevistando chefes de estado no Brasil e no exterior. Ela esteve presente em momentos importantes, como a posse do presidente Jimmy Carter, em Washington.

A jornalista também se destacou como apresentadora do programa "Fantástico" durante nove anos, de 1998 a 2007. Durante esse período, Glória Maria conquistou a audiência com suas viagens para lugares exóticos e suas entrevistas com personalidades renomadas. Sua coragem e determinação a levaram a lugares como a Índia e a Nigéria, onde trabalhou como voluntária. Foi nesse período que ela adotou suas duas filhas, Laura e Maria.

Após um intervalo de dois anos para se dedicar a projetos pessoais, Glória Maria retornou à Globo e solicitou para integrar a equipe do "Globo Repórter". Sua participação no programa, que continuou até seus últimos dias, foi mais uma prova de seu talento e paixão pelo jornalismo. Glória Maria deixou um legado de reportagens impactantes, que abordaram temas diversos e trouxeram à tona histórias inspiradoras e desafiadoras.