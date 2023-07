Encontro no Gragoatá reúne terreiros de Umbanda de Niterói

Representantes de diversas casas de umbanda de Niterói se reuniram no fim da tarde dessa sexta-feira (30/06), no Clube de Regatas do Gragoatá, para um encontro de Terreiros de Umbanda. O evento foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, com o objetivo de promover debates sobre o papel social da religião e o combate à intolerância religiosa.

A idealizadora da celebração foi a vereadora Benny Briolly (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente e da Mulher, que esteve presente no evento e enfatizou a importância de sua fé em seu mandato. Ela aproveitou a ocasião para anunciar um projeto que pretende levar à Câmara para transformar o dia 13 de maio no Dia dos Pretos Velhos e Pretas Velhas em Combate ao Racismo Religioso.

À equipe de OSG, Benny contou um pouco mais sobre a proposta. "É, mais uma vez, nosso mandato propondo iniciativas no legislativo para poder enfrentar essas desigualdades. O dia 13 de maio é um dia de luta para o movimento negro, um dia de esperança, e aqui em Niterói vai ser um projeto na perspectiva de um dia dos pretos velhos. Nós iremos apresentar, nesse próximo mês na Câmara Municipal de Niterói, horando e saudando nossa existência social, econômica e política", comentou.



Além de Benny, organizadora do evento, deputados Henrique Vieira e Dani Monteiro também estiveram no evento | Foto: Layla Mussi

Estiveram presentes na ocasião a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL) e o federal Pastor Henrique Vieira (PSOL). Ambos discursaram após a abertura e falaram sobre o compromisso em lutar por uma representatividade justa para todas as religiões no exercício da democracia. Dani destacou a luta pela contemplação de terreiros umbandistas na isenção fiscal a templos religiosos, enquanto Henrique falou, brevemente, sobre a importância de uma relação harmônica entre o credo e outras religiões.

A primeira atividade na programação foi uma palestra realizada por representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre a regulamentação de terreiros. Segundo o Núcleo Contra a Desigualdade Racial, a formalização de comunidades religiosas de matriz africana pode facilitar o acesso a direitos garantidos legalmente a organizações religiosas.

Praticantes levaram barraquinhas com artigos religiosos e de artesanato | Foto: Layla Mussi

A programação contou ainda com uma homenagem a pessoas e entidades importantes à resistência às casas de umbanda do município e uma gira com todos os terreiros. Barraquinhas dos devotos, com itens de artesanato, velas, incenso, e artigos religiosos diversos à venda, também marcaram presença nas entradas do Clube.

Dezenas de umbandistas estiveram por lá e celebraram a oportunidade de se encontrarem e articularem suas demandas individuais com representantes do poder público. Na opinião da Mãe Josele de Iansã, de 68 anos, líder religiosa de um abassá de Xangó no bairro Cafubá, acredita que esse tipo de evento possa ser um ponto de partida para um movimento benéfico para os praticantes da crença no município.

"Para o nosso povo, isso é ótimo, porque isso vai nos unir mais", celebrou líder religiosa | Foto: Layla Mussi

"Para o nosso povo, isso é ótimo, porque isso vai nos unir mais. Vamos estar mais unidos, vamos ter mais força, mais poder. Isso vai ajudar todas as casas a serem mais amplas, ter mais facilidade em falar suas necessidades. E espero que também ajude a ter mais respeito, pois não está tendo respeito a nossa nação. Tenho certeza que esse evento vai ser aquele evento que vai levantar todas as casa de santo da região. Quanto mais tiver essa união, melhor para o nosso povo", destacou Josele.