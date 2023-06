Caravana da Sinfônica Ambulante chega ao Barreto em Niterói

A Sinfônica Ambulante é considera Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Serginho Bittencourt

A Caravana da Sinfônica Ambulante, a fanfarra mais querida dos niteroienses, desembarca no domingo (02) no Parque Palmir Silva, no Barreto. Após o sucesso da inauguração da caravana, no Campo de São Bento, em Icaraí, o grupo levará para a Zona Norte toda a alegria e animação do carnaval. A apresentação acontece a partir das 10h, é gratuita e para toda família.

O projeto tem como objetivo levar a Sinfônica Ambulante, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, em caravana por diversas regiões de Niterói. Já tendo passado pelo Campo de São Bento, a fanfarra ainda se apresentará em locais públicos passando por todas as regiões da cidade.

Os encontros da Caravana da Sinfônica Ambulante acontecem mensalmente, sempre no primeiro domingo do mês, e prometem levar muita animação pela cidade, com seu repertório de sucessos nacionais e internacionais, criando um verdadeiro carnaval fora de época. Fundada há 12 anos, a Sinfônica Ambulante surgiu com a proposta de ocupar espaços públicos com arte e musicalidade. Mistura de instrumentos de sopro e percussão, a fanfarra tem em seu repertório grandes sucessos nacionais e internacionais.



Serviço:

Caravana Sinfônica Ambulante

Data: Domingo, 02 de julho de 2023

Horário: 10 horas

Local: Parque Palmir Silva - Av - R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto, Niterói - RJ

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre