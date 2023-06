'Lutadores da Fé' é selecionado para representar SG na Copa das Favelas

As aulas são ministradas em quatro comunidades do município - Foto: Divulgação

As aulas são ministradas em quatro comunidades do município - Foto: Divulgação

O projeto 'Lutadores da Fé' foi o selecionado, entre muitos outros também qualificados, para representar as comunidades de São Gonçalo no evento Cabelinho Copa das Favelas, promovido pelo rapper e ator Mc Cabelinho. O evento vai acontecer no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e está datado para o próximo domingo, dia 2 de julho.



Com uma história de 8 anos, o projeto, que foi criado por Alex Sandro, também conhecido por ‘Café’, de 45 anos, atua em quatro comunidades de São Gonçalo: Zumbi, Manchete, Boa Viagem e Coreia, desempenhando aulas de jiu-jitsu e de reforço escolar para os moradores das regiões. O objetivo do projeto, segundo o gestor e coordenador geral do projeto Alex Sandro, é dar para outros residentes e jovens das comunidades a mesma chance que recebeu quando mais novo.

➣ LEIA MAIS: Niterói divulga operação especial no trânsito em Charitas a partir de 8 de julho



➣ Ação social oferece diversos serviços gratuitos no Alcântara, em SG

No momento, na comunidade Zumbi as aulas estão sendo ministradas no ambiente público pela falta de estrutura | Foto: Divulgação

"Esse trabalho social é promovido de forma voluntária, o trabalho é desenvolvido para trazer a ressocialização de jovens e adolescentes de dentro das comunidades carentes, colocando aqueles que não estudam dentro das escolas e a gente cobra de todos os alunos, notas boas para participar do projeto, se não tiver boas notas, eles não participam.

Além da cobrança pelo bom rendimento escolar, o projeto se importa em criar espaços para que os alunos consigam alcançá-los com menos dificuldades. ‘’Temos um trabalho de reforço escolar junto com a galera da UERJ, eles trazem professores para nos ajudarem nessa iniciativa de formação de caráter de cada aluno, cada criança do projeto.’’ Uma das aulas de reforço são ministradas na sala da casa do próprio Café, que cedeu o espaço.

Já nas comunidades Manchete e Boa Vista, as aulas acontecem em um espaço cedido pelas igrejas de ambas comunidades. Na comunidade do Zumbi, tanto as aulas de jiu jitsu, quanto as aulas de reforço, acontecem na rua, porque o projeto ainda não possui uma sede.



Caso saiam com o prêmio de R$ 20 mil do evento a que estão concorrendo e custeando através dos próprios bolsos, o valor seria investido nas estruturas para uma melhor efetivação do projeto, segundo Alex Sandro.

Entre diversos projetos sociais, o ''Lutadores da Fé'' foi o selecionado para representar o município | Foto: Divulgação

‘’O custo é zero, nós sobrevivemos através de doações, pessoas que doam, empresas que patrocinam os atletas, agora queremos idealizar um espaço para que possamos dar mais comodidade aos alunos e expandir o projeto para outras comunidades que precisam desse trabalho social. Por isso também aceitamos ajuda de pessoas que colaboram e contribuem", explicou.

Sobre as aulas

Na comunidade Manchete, as aulas acontecem toda terça e quinta, das 19 às 20h. Já na comunidade Boa Vista, as aulas acontecem toda quarta e sexta-feira, das 19h às 22 horas. Na Coreia, os dias de aula são na terça e quinta-feira, das 19h às 10h.

Sobre o evento

O evento acontece no dia 2 de julho às 8h no Parque Olímpico da Barra. Para entrar no campeonato, basta levar 1kg de alimento não perecível. O evento está sujeito a lotação.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca