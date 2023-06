Missão Impossível 7: veja a ordem para maratonar a franquia

Começa hoje (27) a pré-venda de ingressos de “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1". O sétimo longa da franquia, estrelado por Tom Cruise, chegará aos chegará aos cinemas no dia 13 de julho, e será o mais longo da saga até o momento, com 156 minutos de muita ação.

O Cinépolis preparou uma ação especial para o lançamento. Com o Selo Garantia Cinépolis, caso o cliente não goste do longa nos primeiros 30 minutos após o início, basta informar à equipe da Cinépolis e terá direito a uma cortesia para assistir a qualquer outro filme do circuito dentro de um prazo de 30 dias.

No enredo deste sétimo capítulo, Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, une forças com os agentes do FMI em uma missão crucial para rastrear uma arma devastadora que representa uma ameaça à humanidade.

Além do retorno de grandes nomes da franquia como Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt, a produção conta com a adição de talentos como Hayley Atwell ("Agent Carter"), Shea Whigham ("Agent Carter"), Pom Klementieff ("Guardiões da Galáxia"), Esai Morales ("Titãs"), Cary Elwes ("Jogos Mortais"), Indira Varma ("Game of Thrones"), Rob Delaney ("Catastrophe"), Charles Parnell ("The Last Ship") e Mark Gatiss ("Sherlock").

Cena de Missão Impossível 1 | Foto: Divulgação

O novo longa é dirigido e escrito por Christopher McQuarrie (Missão: Impossível – Fallout”), que também assina a produção ao lado de Tom Cruise. A produção executiva é de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Tommy Gormley.

Os ingressos para a pré-venda podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou no site.

Como maratonar Missão Impossível na ordem certa

Missão Impossível conquista fãs ao redor do mundo desde 1996, quando o primeiro filme estreou nas telonas de todo o mundo. Para quem não está familiarizado com as aventuras do agente secreto Ethan Hunt, mas tem curiosidade de conhecer sua história, veja a ordem dos filmes Missão Impossível e em quais streamings estão disponíveis. As informações são do portal Tecnoblog.

Baseada em uma série de TV homônima dos anos 60, que ganhou uma continuação na década de 80, Missão Impossível é uma franquia de filmes estrelada por Tom Cruise. Com uma trama que segue os passos de Ethan Hunt, um agente secreto que trabalha para o IMF (Força Missão Impossível), os filmes se debruçam sobre as aventuras vividas pelo espião, mas também pelos perigos e missões enfrentadas por outros membros de sua equipe.

Seu primeiro filme, intitulado de Missão impossível, chegou aos cinemas em 1996, contando a história de uma missão vivida pelo personagem em Praga, na qual ele e outros agentes são vítimas de uma armadilha. A emboscada termina de maneira trágica e faz com que Ethan seja acusado de trair o IMF, o que o leva a fugir para provar sua inocência, enquanto tenta descobrir o verdadeiro culpado da cilada.

Quem deseja assistir os filmes da série, tem boas opções de streaming para maratonar a franquia.

O Paramount+ tem disponíveis os filmes Missão Impossível, Missão Impossível 2, Missão: Impossível Protocolo Fantasma e Missão: Impossível – Nação Secreta em seu catálogo, enquanto a Netflix conta com as produções Missão Impossível, Missão Impossível 2, Missão Impossível 3, Missão: Impossível Protocolo Fantasma e Missão: Impossível – Nação Secreta no serviço.