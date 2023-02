Fundada há 18 anos, livraria 'Ler é Arte' mantém 'título' de única livraria aberta em São Gonçalo

O 'título' de única livraria física aberta numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes não está entre aspas à toa. Invicta no município, a falta de concorrência desnuda a realidade: ainda falta incentivo para o setor cultural na cidade. Localizada na Galeria da Matriz, no bairro Zé Garoto, em frente à igreja Matriz São Gonçalo de Amarante, a livraria completa este ano, a "maioridade", com seus 18 anos de fundação. Funciona de segunda à sábado, das 8h às 17h. O local foi fundado por três amigas em 2005.

Pequenina e em tons de verde, a livraria se agiganta com obras clássicas, mas a preciosidade mora mesmo bem no meio do espaço, onde uma estante é repleta de livros escritos por artistas de São Gonçalo e região. Para Virgínia, os últimos anos têm sido difíceis, mas não é de hoje que o cenário passa por mudanças.

“Antigamente, as livrarias eram responsáveis pela compra dos livros escolares, então, esta também era uma oportunidade de as pessoas conhecerem o espaço e de repente ter a chance de comprar algum livro que chamasse a atenção. Hoje, as escolas fazem isto diretamente com os pais. Também houve a revolução digital em que todo mundo passou a adquirir seus exemplares de forma online”, relata.

Durante a pandemia, Virginia precisou encontrar caminhos viáveis para superar a crise | Foto: Filipe Aguiar

Virgínia conta que sempre carregou amor por música e literatura, tendo participado de eventos e clubes do livro. Ela conta que a ideia partiu de duas amigas, Fátima e Glória, que foram suas sócias, mas um tempo depois, o grupo se desfez. Para a surpresa da equipe de reportagem, durante a entrevista, a Fátima entrou na loja para buscar um exemplar.

“Precisei me dedicar a questões pessoais, então, deixei a sociedade. Mas sei que a livraria está em boas mãos, nós continuamos amigas e sou frequentadora assídua”, disse ela, contente.

Na ocasião, Virginia recebeu a visita de sua ex-sócia, Fátima | Foto: Filipe Aguiar

Apesar na mudança no perfil do público leitor, no mercado editorial e os efeitos da pandemia, Virgínia conta também que artistas locais e muitas pessoas do público jovem frequentam o espaço. Ela enfatiza a importância deste relacionamento com eles.

A livraria possui prateleira dedicada aos autores de São Gonçalo e regiões próximas | Foto: Filipe Aguiar

“Foram os autores locais que me incentivaram a manter este lugar de pé, diante da pandemia que quase nos fez fechar as portas. Cuido para que continuemos sendo um espaço onde se sintam à vontade em expor suas obras”, finaliza.

Em 2020, a livraria ganhou o Prêmio Flisgo de Cidadania Cultural, na categoria Literatura.

A reportagem de O SÃO GONÇALO acompanha de perto o trabalho realizado pela livraria Ler é Arte para a cultura da cidade há vários anos. Em 2017, a coluna 3 Minutos Entre Letras entrevistou a proprietária Virginia Siqueira, confira!

ESTANTE DEDICADA A ESCRITORES DA CIDADE

A estante dedicada aos livros de escritores gonçalenses ou de cidades da região está sempre atualizada. Entre os variados títulos indicados pela livreira estão a série ‘Cambada’, de Erick Bernardes; ‘As crônicas de uma garota azarada’, de Angelina Cosso; ‘Coisas do Tigre’, do autor Paulinho Freitas, ‘Macumba’, de Rodrigo Santos e o romance ‘Coração da Cleópatra’, de Cyntia Fonseca. .

Escritores gonçalenses e de outras regiões próximas têm destaque na Ler é Arte | Foto: Filipe Aguiar

*Sob supervisão de Thiago Soares