Dia do Cinema Brasileiro: 10 filmes nacionais aclamados dos 10 últimos anos

Nesta segunda-feira, 19 de junho, é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, que há 125 anos marca a data da primeira filmagem feita no Brasil. Em 1898, Afonso Segreto, um italiano curioso, retornava ao Rio de Janeiro após uma viagem à Paris e Nova York, onde havia comprado diversas “vistas” - como eram chamados os curtas - para exibir na cidade e equipamentos para produzir seus filmes. Foi com esse equipamento que Segreto marcou a história do cinema brasileiro e gravou o primeiro curta produzido no Brasil, o “Uma vista da Baía de Guanabara”.

No momento da gravação, Afonso estava no navio, se aproximando do Rio de Janeiro enquanto entrava na Baía de Guanabara, e registrou a cena com um dos equipamentos que havia trazido de viagem. Apesar da data ser considerada um marco, o curta “Uma vista da Baía de Guanabara” nunca foi exibido, pois no dia agendado para a exibição, Segreto abriu a câmara de maneira errada e acabou prejudicando a película, o que impediu que o filme fosse transmitido.

Além de o filme nunca ter sido exibido, existem controvérsias sobre o pioneirismo de Afonso Segreto. Pela falta de provas e registros suficientes que comprovem a veracidade da informação, não se sabe ao certo se o italiano foi o primeiro a realizar uma filmagem no Brasil, mas até onde se sabe, foi nas águas da Baía de Guanabara que a primeira gravação brasileira foi feita.

Cento e vinte e cinco anos depois, o cenário no Brasil é diferente. Com a crescente dos streamings, e a dificuldade em exibir produções nacionais nos cinemas brasileiros, que dão preferência a produções hollywoodianas e não alcançam todas as cidades do país, é preciso retomar a valorização do cinema nacional.



Segundo a Chefe de Divisão de Cinema do Centro de Artes da UFF, Lívia Maria Cabrera, de 36 anos, a importância de incentivar o cinema brasileiro é a importância de incentivar a produção cultural no Brasil. “O cinema é uma das linguagens que a gente conta histórias de inúmeras maneiras, sejam elas ficcionais ou não, mas ele também é uma indústria. Pra você fazer um filme, você movimenta muita coisa. Dentro do cinema, dentro da equipe, mas fora também. Se você vai gravar um filme em uma cidade, você precisa alimentar essas pessoas, alugar espaços para filmar, para ser set de cinema… Então é uma indústria que movimenta muito. É muita gente envolvida em uma produção, seja ela um filme, uma série, uma novela ou alguma coisa pra TV…”

“Por outro lado a importância cultural. Hoje em dia, porque o barateamento e o acesso à digitalização cresceu, a gente tem acesso a produções feitas na periferia, por minorias, por pessoas negras, LGBTQIA+, por pessoas com deficiência… Então a gente tem muito mais diversidade. É importante investir nisso, em editais que procuram diversidade e dão incentivo a ela, para dar acesso a essas pessoas que foram historicamente retiradas da oportunidade de fazer cultura. Hoje em dia, é possível ter um equilíbrio maior.”, afirmou Lívia.

Outro ponto é que o cinema é uma arte que exige muitos recursos financeiros, o que dificulta a produção em larga escala, mas não impossibilita, graças às políticas públicas de incentivo. Para Lívia, “A dificuldade de tirar produção audiovisual do papel é que, produzir audiovisual é difícil né. É uma linguagem que precisa de muita gente, envolve muito dinheiro, é muito cara. E aí eu acho que essa é uma grande dificuldade. Ainda que a digitalização tenha barateado muito o cinema e tenha dado possibilidades inúmeras (hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de produção), continua sendo uma linguagem muito cara, ainda que a gente tenha muitos editais. A gente tem uma política pública para produção que eu considero bem consolidada, pois ela funciona a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, com bastantes ações.”

“Então, se a gente fosse definir a maior dificuldade, eu diria que é a distribuição, circulação e exibição dos filmes. Depois que o filme está pronto, quem vai ver? Aonde ele vai ser assistido? Esse é o gargalo atualmente no cinema brasileiro. A gente tem uma produção grande, vasta, mas temos um amplo domínio nas salas de cinema, das produções norte-americanas e hollywoodianas. Além disso, tem os streamings, que pelo fato de ainda não serem regulamentados, não sabemos o que ocorre dentro do sistema deles. Então o que se produz, o que se assiste, os números, os valores arrecadados… É uma coisa ainda muito fechada, então é difícil a produção brasileira entrar nisso também, quando não se tem nenhum tipo de regulação estatal.”

“A gente, que faz parte da indústria cinematográfica, vê que tem muita política pública para financiar a produção dos filmes, mas ainda pouco para pensar nessa circulação. Quantas cidades no Brasil têm cinema? A maioria não tem. Então, onde esses filmes vão ser vistos? Se eles não entram na plataforma, se as cidades não têm sala de cinema, se oficialmente não se aceita exibição em escolas, sindicatos e comunidades, etc?”, finalizou Lívia.

Por esse motivo, é importante que a população dê visibilidade aos filmes nacionais, não apenas nos cinemas, mas também nas plataformas que disponibilizam as produções.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 filmes brasileiros premiados e aclamados pela crítica nos últimos 10 anos, que honraram o cinema nacional. Dentre as escolhas estão sucessos de bilheteria, produções premiadas em festivais internacionais e até um longa-metragem que chegou à pré-seleção para representar o Brasil no Oscar 2023.

Confira a lista:

1. Minha mãe é uma peça (2013, 2016, 2019)

Sinopse: Dona Hermínia é uma senhora de meia-idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano. Um dia, após descobrir que eles a consideram chata, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados. Dona Hermínia decide visitar a querida tia Zélia para desabafar suas tristezas atuais e recordar os bons tempos do passado.

Onde assistir: Globoplay

2. Hoje eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Sinopse: Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega em seu colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.

Onde assistir: Netflix

3. Que horas ela volta? (2015)

Sinopse: A pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha, Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica as relações na casa.

Onde assistir: Globoplay ou Netflix

4. Bingo: O Rei das Manhãs (2017)

Sinopse: Augusto sempre sonhou com o estrelato e finalmente tem sua chance ao se tornar Bingo, um palhaço apresentador de um programa infantil. Mas a cláusula no contrato não permite que a identidade do palhaço seja revelada, deixando Augusto com frustração de ser o homem anônimo mais famoso do Brasil.

Onde assistir: Hbo Max ou Amazon Prime Video

5. A vida invisível (2019)

Sinopse: Antigas cartas de sua irmã Guida, há muito desaparecida, surpreendem Eurídice, uma senhora de 80 anos. No Rio de Janeiro dos anos 1950, Guida e Eurídice são cruelmente separadas, impedidas de viver os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. Invisíveis em uma sociedade paternalista e conservadora, elas se desdobram para seguir em frente.

Onde assistir: Globoplay

6. Bacurau (2019)

Sinopse: Os moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Onde assistir: Globoplay

7. Medida Provisória (2020)

Sinopse: Em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, o governo brasileiro decreta uma medida provisória e provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares aprovam uma medida que obriga os cidadãos negros a se mudar para a África na intenção de retomar as suas origens. A aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antônio, além de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento.

Onde assistir: Globoplay

8. 7 prisioneiros (2021)

Sinopse: Em busca de uma vida melhor, Mateus, um rapaz humilde de uma cidade pequena, e outros jovens aceitam trabalhar em um ferro velho em São Paulo. Porém, todos logo percebem que foram enganados e caíram em uma rede de trabalho escravo. Olhando para esse cenário, Mateus decide se unir ao seu captor e se tornar seu braço direito, mesmo sofrendo com grandes conflitos morais.

Onde assistir: Netflix

9. Os primeiros soldados (2021)

Sinopse: Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos, eles tentam sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids.

Onde assistir: Disponível para aluguel no YouTube, Apple TV e Google Play Filmes e TV

10. Marte Um (2022)

Sinopse: Uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema-direita, que representa o contrário de tudo que eles são.

Onde assistir: TeleCine

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca