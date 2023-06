Festa de São Pedro é celebrada em Jurujuba nesta semana

O Dia de São Pedro é celebrado nesta quinta-feira, 29 de junho. Em Niterói, a Capela de São Pedro de Jurujuba realiza uma das mais tradicionais festas do padroeiro dos pescadores e do santo das chuvas do País. A programação do festejo, que é organizado pela capela e pela colônia de pescadores local, uma das mais antigas da cidade, se inicia no dia do padroeiro (29) e se estende até o domingo (2).

Na quinta-feira, as atividades começam às 5h, com a alvorada, seguida por uma missa solene na Capela de São Pedro, às 6h. Em seguida, às 9h, acontece uma missa solene campal e, logo após, a benção das chaves. Às 10h, sairá a procissão terrestre levando a imagem de São Pedro até o cais de Jurujuba, de onde começará a procissão marítima, que percorre a Baía de Guanabara até a altura do Museu de Arte Contemporânea (MAC) e depois retorna para o cais.

O pescador Enivaldo Miranda, de 54 anos, foi o sorteado deste ano para levar a imagem de São Pedro. Ele é nascido e criado em Jurujuba e, desde pequeno, participa da tradicional comemoração. Este ano, cerca de 30 barcos acompanharão a sua embarcação na procissão marítima, que é realizada pela segunda vez depois da pandemia.

"Eu sou devoto de São Pedro e participo há cerca de 30, 40 anos da comemoração. Neste ano eu fui o escolhido para levar a imagem e fiquei bem feliz. Vou abrindo a 'barqueata' e o pessoal segue atrás. Acho muito legal poder ter a festa de novo, porque é a animação dos pescadores daqui", afirma Enivaldo.

São Pedro é considerado o padroeiro dos pescadores e dá nome ao tradicional mercado de peixe de Niterói. O santo é um dos três celebrados na festa junina, ao lado de São João e Santo Antônio. Na Cidade Sorriso, a Capela de São Pedro é uma relíquia situada na Colônia de Pescadores, no bairro de Jurujuba. Foi construída há mais de cem anos e era uma modesta capelinha até ser substituída, em 1947, por outra construção mais ampla feita de pedra, cal e óleo de baleia.

Veja a programação completa:

29/6 – Dia do Padroeiro

05h – Alvorada

06h – Missa solene

09h – Missa solene campal

[Benção das chaves]

10h – Procissão terrestre

11h – Procissão marítima

12h – DJ e Almoço do Pedrão

14h – Santo Terço e benção

16h – Missa Solene

17h – Show Cultural Quadrilha do 60 Up

20h – Missa Solene

[Queima do quadro de São Pedro em seguida]

22h30 – DJ

30/06 – A partir das 18h

Barraquinhas, DJs e shows

01/07 – A partir das 10h

Recreação, barraquinhas, Almoço do Pedrão, roda de samba e shows

02/07 – A partir das 10h

10h – Missa

11h – Moto procissão com Falcão e amigos (saindo do quiosque escritório da Boa Viagem)



12h – DJ, Almoço do Pedrão, barraquinhas, show de rock, roda de samba e shows