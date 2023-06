Estátua de São Pedro do Mar é recolocada em pedra na Urca

A estátua de São Pedro do Mar foi recolocada em seu lugar original na Urca, Zona Sul do Rio, pela Secretaria Municipal de Conservação da cidade do Rio, na última quinta-feira (22). O monumento havia sido derrubado por uma ventania durante uma ressaca em agosto de 2022.

A escultura, que é feita de bronze, fica instalada em uma pedra na Baía de Guanabara em frente à Avenida Portugal, no bairro da Urca. A peça precisou de um esquema especial para ser reinstalada, por conta das condições do tempo e do mar. A ação teve o apoio do Iate Clube do Rio de Janeiro e foi executada em dois dias.

Leia também:



➣ Fim de semana terá 17 praias recomendadas ao banho, veja!

➣ Criança abandonada é encontrada por guardas próximo do AquaRio

A imagem, antes de ser recolocada na Baía de Guanabara, passou por seis meses de restauro, sob a supervisão do artista plástico e saxofonista Edgard Duvivier, filho do responsável pela obra, o escultor Edgard Duvivier (1916-2001). Para garantir a melhor fixação do monumento, a escultura deixou de ser firmada por parafusos e recebeu uma estrutura interna que fica presa à pedra e, depois, foi concretada.



Considerado pelos católicos o guardião do Reino dos Céus, São Pedro é também o padroeiro dos pescadores. Na próxima quinta-feira, 29 de junho, é celebrado o seu dia.