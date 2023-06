Mãe dos filhos de Gugu revela ter tentado 'curá-lo' da homossexualidade

Vazou na tarde da última quinta (22) a carta escrita pelo próprio punho por Rose Mirian, mãe dos filhos de Gugu Liberato. A legitimidade da carta foi confirmada pelo advogado de Rose, Nelson Willians. O contexto da carta é de descoberta da bixessualidade e das traições do ex -apresentador, que faleceu em 2019. Confira alguns trechos da carta!



No início da carta, Rose começa se declarando para o apresentador, diz que procurou porque sentiu uma saudade angustiada, depois afirma ter tentado ligar mas não conseguiu contato com o apresentador. Alguns parágrafos depois falando sobre a saudade e a vontade de ver Gugu, ela começa a dizer sobre a vontade de beijá-lo e tocá-lo, chegando a relatar uma ocasião em que planejou ter relações com o cantor, mas foi impedida porque o mesmo estava alcoolizado, fazendo até a família pensar que ela fosse a responsável por embebedá-lo.

‘’Naquele dia, nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida, mas acho que você colocou mais vodka no seu copo e passou do limite, ficou tonto demais, e aí fica difícil! Sua mãe achou que eu tinha colocado algo estranho na sua bebida! Eu disse que jamais faria isso. Sua família tem ciúme de você comigo. Se eu chegar perto de você para conversar algo nosso ou para tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impede de me aproximar. Você não vê isso, mas às vezes eu vejo.’’ escreveu.

Em seguida, Rose começa a adentrar o assunto da bixessualidade de Gugu e sugere intervir através da religião. Ela também diz que não gostaria que os filhos descobrissem a orientação de Gugu por terceiros.



‘’Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério! Existem algumas coisas na vida da gente que pensamos ser inviáveis, e com isso, nós nos enganamos mentindo pra nós mesmos. Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÃO e JEJUM eu vou conseguir isso. Eu não quero que as crianças saibam desse assunto por boca de ‘amiguinhos’ de escola.’’ admite.

Trecho da carta | Foto: Divulgação

Além de falar sobre a bixessualidade do apresentador, ela expõe ter ciência das traições e ainda fala sobre os estimulantes sexuais que Gugu tomava.

‘’Eu sei como você se encontra com algum rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc.’’

No fim da carta, Rose convida o cantor para voltar a união do casal. ‘’Pense primeiramente alguém que pode te escutar e te ajudar. Você sabe que ao seu redor só existem víboras e sangue-sugas [sic]. Eu vou voltar aqui quando você me convidar. Nós vamos beber um pouco só para se “soltar” e vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus. Ele estará presente e você sentirá um amor que você e nem eu sentimos metade na vida".