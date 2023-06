"Novo" filho de Gugu pede DNA e entra na disputa pela herança

Mais um suposto herdeiro do Gugu Liberato entrou na disputa pelo patrimônio deixado pelo apresentador, morto em 2019, aos 60 anos. Segundo informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo" um comerciante de 48 anos declara ser filho do apresentador e pediu a realização de um exame de DNA.

O "novo" filho se chama Ricardo Rocha, de acordo com a matéria do veículo. Ele teria, segundo a matéria, solicitado que os familiares de Gugu se submetam a um exame de DNA e, caso se neguem, que o corpo do artista seja exumado para a tentar atestar 'post mortem' a paternidade.

Leia mais sobre o caso:



O jovem teria nascido quando Gugu tinha 15 anos, supostamente fruto de um relacionamento entre o apresentador e uma empregada doméstica que trabalhava ao lado de uma padaria frequentada pelo artista. A mãe de Ricardo não teria conseguido encontrar Gugu depois de confirmar a gestação e não conseguiu mais contatá-lo no futuro, segundo o relato.



O caso segue em segredo de Justiça. Caso seja confirmada a paternidade, o testamento feito pelo apresentador de TV deve ser invalidado judicialmente. O advogado que representa Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, informou que a família ainda está "se inteirando" a respeito da 'novidade' no caso.