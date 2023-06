STD confirma testamento de Gugu Liberato para herança entre filhos e sobrinhos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brásilia, confirmou a validade do testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato nesta terça-feira (20). O documento originalmente não inclui Rose Miriam, entre os herdeiros. ela tenta na justiça comprovar a união estável com Gugu.

As filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia, entraram na Justiça questionando a "redução testamentária para resguardar a parte do patrimônio (parte legítima) dos filhos (Marina, Sofia e João)", segundo nota da defesa. Gugu também é pai de João Augusto Liberato.

A decisão foi tomada pela 3ª turma do STJ com o voto da ministra Nancy Andrighi, relatora do caso. O colegiado do STJ entendeu que Gugu pretendeu dispor de todo o seu patrimônio, não somente a parcela disponível, excluindo os herdeiros naturais.

"Os ministros decidiram reverter a correta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia reduzido a disposição testamentária, a fim de que o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato respeitasse o disposto em Lei e na jurisprudência do próprio STJ. No testamento, ele dispôs de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos."

Nesta quarta (21), e quinta (22), estão previstas novas audiências do caso. A defesa de Rose Miriam argumentou que o testamento ainda pode ser alterado, caso a justiça reconheça que ela mantinha união estável com Gugu Liberato.