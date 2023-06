Conheça a secretária que deu voz de prisão a pai de Neymar

Bombou nas redes um vídeo em que o pai de Neymar recebe voz de prisão de uma servidora da Prefeitura de Mangaratiba após ter cometido desacato durante operação que interditou obra na mansão do jogador, na tarde desta quinta-feira (22). Por conta de sua conduta, a secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayene Barreto, tem recebido diversos comentários que a parabenizam pela postura firme durante seu trabalho. Mas você sabe quem é a gestora ambiental?

Shayene é presidente da ANAMMA/RJ (Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente) desde novembro do ano passado e tem pós-graduação em direito ambiental e auditoria e licenciamento ambiental. Seu pai, Antônio Marcos Barreto, é Vice-Presidente Nacional da associação e já foi subsecretário na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro.



A secretaria é também casada com o pagodeiro Gamadinho. Juntos há quase 15 anos, o casal tem duas filhas, porém Shayene tem também uma enteada, filha mais velha do cantor. Em suas redes, a gestora compartilha um pouco da vida com a família e o dia a dia do seu trabalho.

E apesar de muitos comentários de apoio, Shayene também recebeu uma enxurrada de acusações de "oportunismo". Porém, através de seu perfil no Instagram, Shayene já deixou claro que não tem interesse em ser celebridade ou participar de realities, e sim continuar levando a vida que tem hoje, atuando para o meio ambiente.



"Pessoal, não esperem nada mais e nada menos do que ver nas minhas redes sociais o que sempre fui.. passando meu café as 6am, saindo pra luta, sendo mãe, esposa e uma grande defensora da natureza! A única pretensão que tenho é de ser um ser humano melhor que ontem sempre!", afirmou.

Shayene "caiu de paraquedas" na confusão depois que deu um vídeo gravado durante a operação realizada dentro da mansão do craque registrou o momento em que ela deu voz de prisão ao pai do famoso camisa 10 da seleção. A medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. 'Neymar pai' ficou, visivelmente, irritado e alterou seu tom de voz por conta da interdição realizada após a fiscalização encontrar diversas infrações ambientais.

Segundo a Prefeitura de Mangaratiba, a equipe descobriu violações como: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

"O próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões de reais", disse a gestão municipal em nota.

O pai de Neymar, entretanto, foi liberado "considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria para cumprir um compromisso em São Paulo".