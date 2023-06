São João Batista será celebrado em Niterói, confira a programação!

Alguém aqui pediu mais uma festa junina? Não seja por isso! A tradicional festa de São João Batista, padroeiro de Niterói, acontece na nesta semana e promete reunir centenas de pessoas na Catedral Metropolitana, localizada no centro da cidade. Confira a programação completa abaixo!

A celebração se inicia na próxima sexta-feira, dia 23, com o melhor do sertanejo universitário e forró a partir das 20h30. No mesmo dia, mais cedo, há a realização da santa missa, às 12h, e da novena de São João, às 18h30. Todos os dias há barraquinhas com comidas e doces típicos, churrasco, brinquedos infantis e outros.

No sábado, dia 24, data em que se comemora o dia do padroeiro da cidade, haverá mais um dia de festa com show do grupo de forró ‘Bonde Bem Docinho’, a partir das 20h. Um pouco mais cedo, às 17h, o Bispo Auxiliar Dom Geraldo de Paula Souza preside a santa missa, e, em seguida, os fiéis saem em procissão pelas principais ruas do centro. Também no sábado a Catedral realiza outras cinco sessões da santa missa, às 8h, 9h30, 11h, 14h e 15h30.

No último dia de festa, no domingo (25), o dia começa com a santa missa das 11h. Em seguida, há um show de prêmios, às 14h, e outra santa missa, às 17h. A quadrilha da catedral se apresenta às 18h30 e a programação do dia se encerra com o show do ‘Labaredas do Forró’, às 20h.

Serviço:

Festa de São João Batista

Local: Catedral São João Batista

Endereço: Praça Dom Pedro II, s/n° - Centro

Data: 23 a 25 de junho