Molejo canta grandes sucessos e agita a Rádio Mania

Em conversa com OSG, grupo comenta futuros projetos e sucesso perene no samba - Foto: Layla Mussi

O grupo Molejo se apresentou na tarde desta terça-feira (9), no programa Mania Ao Vivo, da emissora Rádio Mania. Reconhecidos nacionalmente como um dos maiores vendedores de discos, principalmente no gênero samba/pagode, o grupo formado por Anderson Leonardo, Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera mostrou toda irreverência ao cantar seus grandes sucessos.

Com a "explosão" do grupo na década de 90, as músicas 'Caçamba', 'Brincadeira de Criança', 'Dança da Vassoura' e 'Cilada' ficaram marcadas como alguns dos grandes sucessos do Molejo. O grupo musical, formado no Rio de Janeiro em 1993, sempre foi reconhecido pelo swing diferenciado, figurino e coreografias únicas, além de refrões marcantes, que sempre estiveram 'na boca da galera'.

Em entrevista a OSG, o vocalista Anderson afirma que "isso foi surgindo naturalmente, a própria galera foi nos guiando para que a gente soubesse o que queriam da gente. Nós temos um lado romântico também, mas o público gosta mais desse nosso lado irreverente, de alegria, de colocar todo mundo pra dançar".

Com tantos anos de uma carreira consolidada, sempre com um respaldo positivo do público em shows e apresentações, o grupo, representado pelo vocalista, conta sobre momentos marcantes da história do Molejo, como a criação do nome e o momento mais marcante.

"Várias pessoas já haviam sugerido vários nomes, até mesmo grandes nomes como Arlindo Cruz, mas nenhuma agradava muito. Foi então que um dia, reunidos com os amigos, brincando, bebendo, decidimos que cada um poderia ir sugerindo um nome, enquanto eu anotava no papel e no final iriamos sortear e definir oficialmente. Mas eu já queria Molejo, era o meu desejo, então fui escrevendo apenas esse nome e no final, na hora do sorteio, saiu Molejo e acabou ficando", contou Anderson Leonardo aos risos.

Momento marcante

Na mesma época, enquanto muitos grupos do gênero começaram a conquistar maior espaço no cenário musical, o Molejo tinha o sonho de ouvir suas músicas tocando na rádio.

"Meu pai ligou e falou: 'fica ligado porque vai tocar na rádio'. Avisei a galera do grupo, mas não colocamos muita expectativa e até mesmo desacreditamos que iria realmente tocar. Foi então que tocou e ouvimos nossa música pela primeira vez, sendo mostrada ao país inteiro, foi uma emoção indescritível", disse o vocalista do grupo.

"público gosta mais desse nosso lado irreverente, de alegria, de colocar todo mundo pra dançar", conta vocalista | Foto: Layla Mussi

Diagnóstico e superação

O irreverente vocalista do grupo, Anderson Leonardo, de 50 anos, foi diagnosticado com câncer inguinal, na região da virilha, em outubro de 2022 e chegou a comemorar a 'cura' da doença alguns meses depois.

No mês passado, porém, o cantor contou que teria voltando a fazer o tratamento contra o câncer, agora sendo identificado como um tumor de testículo. No meio de um tratamento delicado, a música tem sido uma grande motivadora para sua recuperação, conforme conta o vocalista.

"A música com certeza ajuda muito, fica mais fácil de enfrentar, junto à essa rapaziada que me apoia, à família, os amigos. A música nesse momento tem sido tudo, quando a gente senta ali pra tocar, olha pra galera e vê que estamos levando alegria, isso faz com a que a gente se sinta importante. No meu caso, especificamente, me deixa ainda mais forte, pronto pra enfrentar o que tiver que vir", afirma Anderson Leonardo.

Diálogo com os fãs

Uma das marcas que o grupo mantém ao longo de todos os anos de carreira é uma interação bem próxima dos fãs que acompanham suas apresentações. No Ao Vivo gravado nesta terça (13/06) a situação não foi diferente; os integrantes fizeram questão de brincar bastante com todos os presentes.

Uma das interações, no entanto, se destacou. Entre as várias fãs que foram ao estúdio da Rádio Mania, uma das mais empolgadas era Mylena Antunes, de 16 anos, que veio com a mãe, Raquel Antunes, de 52. O Molejo é um dos grupos favoritos da jovem, que está no espectro autista e é não-verbal.

Gonçalense de 16 anos ganhou a chance de conhecer ídolos de perto | Foto: Layla Mussi

"Ela gosta muito, escuta música o dia inteiro. O Molejo é um dos grupos que ela mais curte. Como eu sigo a Rádio, quando vi que eles iriam vir, eu enviei uma mensagem pedindo, porque não temos como levá-la num show, é muita gente", conta a mãe. Moradoras de São Gonçalo, elas ganharam não apenas a chance de assistir ao show como foram reconhecidas durante a performance pelo vocalista do grupo e ganharam uma foto exclusiva com os sambistas.

"Ela curtiu para caramba e eu fiquei muito feliz. Tive medo dela se assustar, a gente nunca sabe qual vai ser a reação. Mas ela adorou, se divertiu para caramba. Até me emocionei.", celebrou Raquel.

Novo projeto

Por mais que as várias gravações de clássicos deles permaneçam fazendo sucesso, o grupo destacou que segue investindo em novos projetos. O mais novo se chama Paparico do Molejo, do qual Anderson, Andrezinho e toda a trupe estão muito orgulhosos.

"Se Deus quiser agora, no final de junho deve sair uma parte. Foi gravado aqui em Niterói. Tem várias participações: Thiaguinho, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Intimistas, Vou Zuar, Papo 90, Rica, rapaziada toda. Uma galera participou e ficou muito legal. A gente vai soltar uma parte lá para a galera ir curtindo. É um projeto que a gente quer rodar o Brasil aí levando o Paparico", conclui o vocalista.