Cantor Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, compra avião de R$10 milhões

A decisão da compra da aeronave própria surgiu da preocupação com sua segurança - Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Murilo Huff compartilhou em suas redes sociais, imagens da sua mais nova aquisição: um jatinho. Murilo, que até então usava aeronaves comerciais, comprou o avião de modelo Cessna Citation II 550, de 1993, pelo valor de R$10 milhões.

A decisão da compra da aeronave própria surgiu da preocupação com sua segurança, já que Murilo perdeu sua ex-namorada e mãe do seu filho, a cantora Marília Mendonça, em um acidente de avião bimotor, fretado em novembro de 2021. A cantora tinha a pretensão de adquirir um avião próprio, mas recebeu a autorização apenas um dia antes do acidente que a matou.

O avião de Murilo tem nove lugares, dois motores, faz voos noturnos e precisa de duas pessoas na tripulação para ser pilotado.

Atualmente, o cantor tem utilizado a aeronave com frequência para visitar a nova namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, na cidade em que mora, Belo Horizonte.