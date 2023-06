Filho e esposa de Arlindo Cruz brigam na Justiça

Desde que Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em março de 2017, a esposa Babi Cruz passou a administrar as contas e o patrimônio do sambista e compositor. Segundo informações do portal Metrópoles, um dos filhos do cantor, Kauan Felipe, de 30 anos, que é fruto de um relacionamento extraconjugal de Arlindo, vem questionando a curatela - proteção dos direitos e interesses de uma pessoa que já atingiu a maioridade - destinada a Babi.

De acordo com o portal, que teve acesso aos documentos da briga judicial, tudo começou com um pedido apresentado para movimentar as contas jurídicas de uma empresa em nome de Arlindo Cruz. O Ministério Público teria pedido que fosse esclarecido se o sambista teria filhos e se eles concordavam com o pedido de movimentação. Porém, Kauan afirma que foi surpreendido ao descobrir que só Arlindinho e Flora foram chamados para prestar suas declarações. Ele descobriu ainda que foi ocultado do processo.

Diante desses fatos, Kauan Felipe manifestou sua discordância na manutenção da curadora nos direitos de gerir os bens do sambista. O herdeiro teria pedido também a suspensão do alvará concedido, que permite que a conta jurídica do artista seja movimentada pela esposa.

Atualmente, Arlindo segue o tratamento em casa, onde conta com ajuda de uma equipe médica e de seus familiares. Apesar de não falar e nem mesmo andar, o cantor consegue esboçar reações quando ouve música e assiste seus filmes preferidos.