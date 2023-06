Preta Gil, recém-separada, faz 'Festa dos Solteiros' no Dia dos Namorados

A “Resenha dos Solteiros” foi cheia de música e comida, com direito a bolo e decoração com os dizeres ‘Segue o baile’ - Foto: Divulgação

A cantora Preta Gil fez uma festa em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados. A festa, que foi chamada de “Resenha dos Solteiros”, faz referência à recém ‘solteirice’ de Preta, que se separou recentemente do ex-marido, Rodrigo Godoy.

Durante a resenha, a cantora recebeu figuras famosas como David Brazil, Pabllo Vittar, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Gominho, entre outras celebridades que fizeram questão de prestigiar a amiga.

A “Resenha dos Solteiros” foi cheia de música e comida, com direito a bolo e decoração com os dizeres ‘Segue o baile’. Além da separação, em que posteriormente a cantora descobriu uma traição, Preta Gil tem enfrentado uma batalha contra um câncer no intestino, e realizou na última semana, sua última sessão de radioterapia.

Mesmo após o fim traumático do casamento de 7 anos, Preta disse aos fãs no Twitter, que sempre acreditará no amor, e compartilhou uma reflexão:

“Sabe aquele ditado: ‘Antes só do que mal acompanhado’? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando e consequentemente no Dia dos Namorados. Temos tanto, mas tanto o que questionar.

Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminui. Acredite, estar só pode ser transformador e eu escolhi isso. Pra quem ainda não entendeu, eu me separei antes de descobrir a traição.

Esse dia é muito angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma", escreveu a cantora.