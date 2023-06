Fiéis celebram o dia de Santo Antônio em Niterói e São Gonçalo

O dia de Santo Antônio é comemorado nesta terça-feira (13) de junho, e apesar de ser um dos padroeiros celebrados no catolicismo, aqueles que não são adeptos à religião também já possuem certa familiaridade com o santo, já que é ele quem abre as festividades juninas.

Conhecido como santo casamenteiro e por ter sido caridoso e atencioso com os pobres e pessoas necessitadas, o santo é ainda mais que isso, conhecido como "Doutor da Igreja" e teólogo renomado. Além disso, também foi quem bateu o recorde de canonização (essa, vem do ato de canonizar, que significa receber a nomeação de santo) mais rápido da Igreja Católica, feita 11 meses depois de sua morte.

Curiosamente, diferente do que pode-se pensar, o santo não se chamava Antônio, o nome de batismo era Fernando de Bulhões. O nome de Antônio veio somente depois de algum tempo, quando integrou a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Nascido em agosto de 1195, em Lisboa, o santo é disputado por duas cidades de países diferentes: a própria cidade de origem e Pádua, na Itália, onde residiu até o fim da vida.

Em Niterói e em São Gonçalo, as missas e festividades iniciaram logo na manhã desta terça. Entre bandeirinhas e barraquinhas de comida e uma missa e outra, os fiéis, devotos e pessoas que apenas creem, fazem seus pedidos e agradecimentos ao Santo, que é representado segurando o menino Jesus.

O dia de Santo Antônio também abre as celebrações juninas | Foto: Filipe Aguiar

Na Paróquia Porciúncula de Sant'ana, em Niterói, a programação iniciou logo cedo, às 06h30, com missas. No interior da paróquia, barracas do Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS) com o objetivo de promover assistência à pessoas necessitadas, fazem a arrecadação através de vendas de rifas e de produtos que são doados para a Igreja por moradores do próprio bairro em que a Igreja fica localizada, em Icaraí.

Projetos sociais como o Amparo Fraterno, que dispõe cestas básicas para as famílias carentes, Fraldas com Amor, responsável pelas entrega de fraldas para crianças, adultos e idosos, Primeiro Enxoval, que promove a confecção de kits por voluntárias da Obra do Berço, voltada para mães e crianças carentes entre outros, são incentivados pela própria Igreja para atender a sociedade.

Frei Sandro Pagan | Foto: Filipe Aguiar

Durante a programação na paróquia niteroiense, pães são distribuídos conforme manda a tradição, explica o Frei Sérgio Pagan, que trabalha há 10 anos na Porciúncula ‘’É uma tradição muito antiga, há 800 anos toda Igreja Franciscana faz a festa de Santo Antônio. Se você olhar nas imagens, ele está com o menino e com o pão na mão. Ele sempre é chamado como o Santo Antônio dos pães. Ele era padeiro, então fazia pães e distribuía para os pobres.’’

A tradição pelos fiéis

Por distribuir os pãezinhos e desenvolver projetos que atendam as camadas mais carentes da população de Niterói, a Paróquia Porciúncula de Sant’ana atrai muitas pessoas para a celebração, como a artesã Vera de Macedo, de 62 anos, que cultua o dia de Santo Antônio há bons anos. Acendendo suas velas, Vera pede, agradece e antecede pelos filhos e pela família. Dessa forma, a religiosa tece uma forte relação com o Santo, que também é conselheiro da família.

Vera de Macedo sempre comparece a Paróquia para agradecer | Foto: Filipe Aguiar

‘’Todo ano eu venho aqui panhar (sic) o bolo e o pãozinho que eu coloco dentro da minha lata de mantimentos. Eu gosto muito dessa igreja e acho bonito o trabalho de Santo Antônio, eu acho ele forte. Gosto da história dele, de lidar com a pobreza, dele não ter diferenças", contou.

Fiéis acendem velas para pedir e agradecer, conforme a tradição | Foto: Filipe Aguiar

Entre o apagar de uma vela e o acender de outra, a diretora pedagógica Sandra dos Santos, de 56 anos, comparece todos os anos na paróquia, lugar onde também conheceu seu marido, que coincidentemente se chama Antônio e completa mais um ano de vida no dia de celebração.

‘’Eu gosto de Santo Antônio porque em determinado momento eu pedi uma graça a ele e alcancei. Então, eu me faço presente todos os dias de Santo Antônio e sempre que existe a possibilidade, eu estou lá na missa mensal da Igreja da Nossa Senhora da Conceição. A gente sempre pede né, mas hoje eu vim agradecer pela vida do meu marido que está completando mais um ano depois de ter passado por uma cirurgia e ter corrido tudo bem, então eu vim a nível de agradecimento, por ele estar sempre presente na nossa vida".

Ieda Gomes sempre se faz presente no dia de Santo Antônio | Foto: Filipe Aguiar

Enquanto alguns comemoram a vida, outros buscam a paz para se desvencilhar do receio da despedida. É um dos motivos que levou a professora Ieda Gomes às portas da paróquia escutar os louvores e as missas que estavam sendo entoados.

‘’Eu acho que quando a gente vem à Igreja, é para se espiritualizar cada vez mais. Naturalmente a gente vem pedir, mas também para agradecer. Então todo ano eu venho à missa de Santo Antônio, ele é o santo do casamento e da família. Família é tudo de bom na vida da gente, eu acabo de perder minha mãe, fez 7 dias domingo, e nós vínhamos juntas à missa. É uma simbologia de vida, de carinho e sobretudo de espiritualidade." conta a professora.

Santo casamenteiro

Barracas de comidas típicas no dia de Santo Antônio estão montadas para prosseguir a festividade, na Avenida Roberto Silveira | Foto: Filipe Aguiar

Conhecido como o santo casamenteiro, algumas tradições fazem a cultura católica, como por exemplo o famoso bolo que leva medalhinhas. Reza a tradição, que quem comer um pedaço do bolo de Santo Antônio, é agraciado com um casamento. Por esse motivo, muitas mulheres movimentaram as barraquinhas que estavam ofertando o bolo, na rua ao lado da Porciúncula de Sant’ana.

‘’Vem mãe levar para filho, vem avó. Agora mesmo veio a tia comprar para a filha e para a sobrinha. As duas falaram assim ‘esse ano eu tenho que desencalhar, vamos comer o bolo de Santo Antônio.’ A gente já viu também casamento de várias pessoas que compraram bolo aqui e vieram casar nessa igreja", contou Juliana de Arruda, responsável pela barraca de Santo Antônio durante a festa. Juliana também trabalha na Pastoral de Uma Noite sem Fome, fazendo comida que é entregue a moradores de rua todas as quartas-feiras.

A programação segue até o final do dia, com missas, louvores e a festa. Confira o cronograma:

DIA DE SANTO ANTÔNIO

13/06 – terça-feira

Missas: 6h30, 8h, 9h30, 11h, 15h, 17h e 19h

Bênção de Santo Antônio: nas missas e, após às 12h, de meia em meia hora.

Após a Missa das 19h, Procissão pelas ruas do Bairro

Gesto concreto do dia: em todas as missas estão sendo aceitas doações de 1 kg de alimento não perecível.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca