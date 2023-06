Dia do Turista: conheça os melhores lugares para 'turistar' em Niterói e região

Apesar de ser muito conhecido como o Dia de Santo Antônio, no dia 13 de junho também é celebrada uma importante data para os apaixonados por viagem: o Dia do Turista. Conhecido por "não conhecer", o turista desbrava novos lugares e ajuda a girar a roda de uma das atividades que mais impacta na economia do país, que é o turismo.

Seja praticando ecoturismo, turismo de lazer, turismo gastronômico, de aventura ou esportivo, o fundamental é ter uma ótima experiência e aproveitar o melhor do que cada lugar pode oferecer. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um mini guia para aqueles turistas que gostam de explorar o melhor da região. Confira abaixo as melhores dicas de atividades em São Gonçalo, Niterói e Maricá:

São Gonçalo

Praia das Pedrinhas

A Praia das Pedrinhas, no bairro de Boa Vista, é um dos pontos turísticos mais conhecidos do município. Às margens da Baía de Guanabara, o local oferece uma das vistas mais bonitas da região e a oportunidade de conhecer um valioso elemento da cultura local em sua colônia de pescadores. Agora Patrimônio Público Cultural de Natureza Imaterial e Religioso de São Gonçalo, o tradicional “Presente de Iemanjá” também tem lugar lá.

Fazenda Santa Edwiges

A fazenda oferece a seus visitantes uma gama de atividades ao ar livre como trilhas, passeios de bicicleta e até mesmo rapéis. Lá estão situados o Alto da Gaia, ponto mais alto da cidade com mais de 530m de altitude e um visual pitoresco da região, e as Cavernas de Santa Izabel, com seus mais de 10 mil metros quadrados de extensão, parcialmente inundados pelas águas de um lençol freático.

APA Estâncias de Pendotiba | Foto: Divulgação

Centro de Convivência Socioambiental da Mata Atlântica

Localizado na nova Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, o centro é um espaço de lazer e contemplação do meio ambiente. No entorno dos equipamentos, os amantes da arte poderão observar a obra do renomado designer, ilustrador e grafiteiro, Marcelo Eco. A Unidade de Conservação Municipal de Maria Paula foi criada pela Prefeitura em 2018 e possui área total de 93,1 hectares, com vegetação característica da Mata Atlântica. Localizado na Rua Rigel Pacca Corrêa, em Maria Paula (Estância Pendotiba). Funciona de 9h às 17h, diariamente (inclusive aos feriados).

Fazenda Colubandê | Foto: Divulgação

Fazenda Colubandê

A Fazenda Colubandê é uma das fazendas coloniais mais importantes do Brasil. A sua história começou no século XVII quando foi comprada por Duarte Ramires de Leão e ali sua família viveu até o século de XVIII, tornando a propriedade em uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da região. Os historiadores presumem que sua construção seria anterior ao ano de 1620. Diante de toda a sua importância histórica, cultural e arquitetônica (sendo um dos únicos imóveis no brasil com arquitetura setecentista preservada localizada em área urbana), a fazenda foi tombada em 1940. Está localizada na Rodovia Amaral Peixoto Km 10, no bairro do Colubandê.

Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante

Apesar de não ser a Matriz original de São Gonçalo, quando a região alcançou a posição de Freguesia de São Gonçalo de Guaxindiba em 1647, a atual Igreja Matriz, aparece nos registros no ano de 1675. Isso significa que ela tem, pelo menos, 340 anos. Originalmente a fachada da igreja possuía estilo Barroco, porém, com sucessivas reformas, hoje a igreja exibe o estilo neoclássico. Na década de 70, as paredes e os pisos de madeira, atacados por cupins, foram substituídos por concreto e azulejos. Em 2012, na Semana Santa, foram inauguradas as placas da Via Sacra, que saem do pátio da igreja até o cruzeiro fincado no morro próximo. A igreja está localizada na Alameda Pio XII, 86 - Zé Garoto.

Niterói

Mac Niterói | Foto: Divulgação/ArchDaily

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

É impossível falar de Niterói sem mencionar o principal ponto turístico da cidade. O MAC é a marca registrada de 'Nikity' e merece uma visita. Criado por Niemeyer, tornou-se um marco na arquitetura moderna mundial, sendo considerado uma das sete maravilhas do mundo em museus pela mídia especializada. Seja para contemplar a vista da Baía de Guanabara, tirar belíssimas fotos ou visitar as exposições, o turista que vai até o famoso museu garante um ótimo passeio e um 'banho' de cultura. O MAC está localizado no Mirante da Boa Viagem, s/nº, no bairro da Boa Viagem. O pátio funciona diariamente das 8h às 19h; a galeria fica aberta de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita para o pátio.

Já na galeria, a inteira custa R$ 12,00 e a meia-entrada custa R$6,00 (para estudantes da rede particular de ensino, universitários, pessoas acima de 60 anos e professores, mediante apresentação da carteira profissional ou contracheque). A entrada é franca para crianças abaixo de 7 anos; moradores de Niterói mediante apresentação do comprovante de residência; estudantes da rede pública de ensino (níveis fundamental e médio, sendo necessária a apresentação de ofício expedido pela instituição responsável na recepção do Museu); responsáveis pelos grupos de alunos, representantes da instituição de ensino de origem; e todo visitante que chegar no Museu de bicicleta. Às quartas-feiras, a entrada é franca para todos.

Letreiro virou 'point instragramável' em Niterói | Foto: Divulgação

Letreiro "Eu amo Niterói"

Inaugurado em janeiro deste ano, o letreiro se sobressai na paisagem da orla da Praia de Icaraí. O point que já nasceu "instagramável" não pode ficar de fora das fotos do passeio de quem visita Niterói, e especialmente o MAC, que pode ser perfeitamente enquadrado no coração da placa decorativa. A escultura fica na Av. Jorn. Alberto Francisco Torres e está sempre aberto.

Parque da Cidade | Foto: Divulgação

Parque da Cidade

O Parque é uma Área de Preservação Ambiental situada a 270 metros de altitude, com pontuação máxima no Guia Verde Michelin. A visão privilegiada do mirante contempla a Baía de Guanabara, praias oceânicas, diferentes bairros de Niterói, a Ponte Rio-Niterói e a cidade do Rio de Janeiro. O Parque da Cidade tem também trilhas para caminhadas pela Mata, um parque com brinquedos para crianças, uma lanchonete, um Centro de Atendimento ao Turista, e duas rampas para prática de voo livre, um convite aos mais aventureiros. Sua localização fica na Estrada da Viração, s/n°, em São Francisco. Funciona de terça a domingo, de 7h às 18h, e tem entrada gratuita.

Fortaleza de Santa Cruz e Fortes do Pico e São Luiz

A Fortaleza de Santa Cruz é tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O monumento arquitetônico militar tem suas origens ligadas a tentativa de colonização, em 1555 e é considerado dos mais primorosos conjuntos de arquitetura de fortificações de todo país. Fico localizado na Estrada Enrico Gaspar Dutra, s/n, em Jurujuba. A visitação funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, com saídas de 30 em 30 minutos.

Já os Fortes do Pico e São Luiz tem um passeio que, além de ser muito rico em história e cultura, conta com a beleza do local, que é única, impressionante e é o um dos poucos locais da cidade com resquício de Mata Atlântica nativa. No topo do Forte do Pico o visitante contará com uma das melhores vistas panorâmicas do mundo. Os fortes estão localizados na Av. Marechal Pessoa Leal, 265, em Jurujuba, com acesso pelo Forte Barão do Rio Branco. Visita acontecem de terça a domingo, às 10h ou às 14h.

Parque das Águas Niterói | Foto: Divulgação

Parque das Águas

Uma das poucas áreas de lazer do Centro, o Parque Municipal Eduardo Travassos, também conhecido como Parque das Águas, possui academia ao ar livre, jardim sensorial, brinquedos para as crianças, auditório e um elevador panorâmico. Os visitantes também podem utilizar o espaço para realizar piqueniques, aniversários, para passear com os bichos de estimação ou para simplesmente descansar no horário de almoço. O parque fica localizado na Rua Vladimir Alves Machado, s/nº – atrás do Centro Empresarial Tower - e funciona de terça a domingo, das 7h às 16h. A entrada é gratuita.

Maricá

Farol de Ponta Negra

O patrimônio turístico e cultural da cidade, o Farol de Ponta Negra, de propriedade da Marinha do Brasil, foi inaugurado em 1909 graças à contratação feita pelo almirante Arthur Jacaguay, o Albino Cunha. O local possui uma das mais raras vistas de todo o planeta, onde é possível avistar a curvatura do planeta Terra, fato registrado no Guia Verde, uma das principais publicações no setor de turismo. O farol fica na Rua do Canal, S/N, em Ponta Negra. A entrada é gratuita.

Mirante de Itaipuaçu | Foto: Divulgação

Mirante de Itaipuaçu

Também conhecido como Mirante da Serrinha, o lugar fica bem na divisa entre Maricá e Niterói e além de local de contemplação demarca o início da famosa trilha para a Pedra do Elefante. Aqui existem duas lunetas de longo alcance para contemplar as belezas naturais da cidade aonde é possível enxergar toda extensão do litoral maricaense e as encostas verdes do parque criado para proteger as belezas naturais. O local serve de acesso a trilha da Pedra do Elefante. O mirante está localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, Serra da Tiririca, Itaipuaçu. A entrada é gratuita.

Pedra do Elefante | Foto: Divulgação

Pedra do Elefante

Localizado entre as Praias de Itaipuaçu e Itacoatiara, a Pedra do Elefante é o ponto mais alto do Parque Estadual da Serra da Tiririca, área de preservação que abrange os municípios de Maricá e Niterói com o objetivo de manter e proteger a biodiversidade e os recursos únicos da região. O local é propício para as práticas de modalidades do ecoturismo, como caminhadas e trilhas. O percurso médio é de 1,5 Km, completados em uma média de duas horas, mas a trilha é considerada pesada, o que exige um forte condicionamento físico do visitante. Ao final da caminhada é possível contemplar a vista por toda a Orla de Itaipuaçu. A trilha começa na Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, Serra da Tiririca, Itaipuaçu. A entrada é gratuita.

Castelo Shiachticas | Foto: Divulgação

Castelo Shiachticas

Ateliê e casa dos artistas plásticos e restauradores Alexandre e Rosaura Schiachticas. Dispõe de um museu com peças antigas, tais como carros, utensílios, eletrodomésticos, fadas e piratas, expondo de forma lúdica todo seu acervo artístico. Fica localizado na Avenida C, S/N, 16 qd43, em Balneário Bambuí (Ponta Negra). Funciona sábado e domingo das 9h às 17h. Entrada com 1kg de alimento não perecível.

Deck da orla de Araçatiba

Localizado no final do calçadão, o deck tem uma vista privilegiada do mais belo pôr-do-sol da cidade na orla de Araçatiba. A orla conta com cerca de 5 quilômetros iluminados e urbanizados. A localização fica na Avenida Prefeito Ivan Mundin, S/N, de Quadra 36 a Quadra 130, em Araçatiba. A entrada é gratuita.