Lexa confirma reconciliação com MC Guimê

Depois de algumas semanas de especulação, a cantora Lexa fez um post em suas redes sociais e confirmou publicamente que reatou o casamento com o rapper MC Guimê. O casal tinha dado um tempo na união depois que o artista foi flagrado importunando uma das participantes do BBB23 enquanto participava do reality show.

Na publicação, a cantora relatou ter visto "arrependimento sincero" nas atitudes de Guimê após a separação. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender", escreveu.

Em seu próprio perfil, Guimê agradeceu o perdão e se declarou para a companheira. "O quanto eu te amo não está escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina", disse o rapper.

Ele chegou a ser alvo de denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) e prestou depoimentos à Polícia Civil por conta das acusações de assédio contra Dania Mendez, participante de reality mexicano que fez um "intercâmbio" na atração brasileira. Ela também foi assediada por outro participante do programa, o lutador Antônio "Cara de Sapato" Jr.