Lexa e Guimê retomaram casamento, afirma colunista

Os cantores Lexa e MC Guimê teriam se reconciliado e dado uma nova chance à união há algumas semanas. É o que afirma a coluna do jornalista Thiago Sodré. Segundo ele, fontes informaram que o casal estaria "mais junto do que nunca" há algum tempo.

Os rumores sobre a volta começaram quando Guimê teria sido visto em público usando uma aliança parecida com a que usava durante seu casamento com Lexa, no último final de semana.

O perdão veio depois de um período de afastamento dos dois nas redes sociais e na mídia, afinal o término aconteceu por conta de uma grande polêmica envolvendo a participação do cantor na última edição do BBB, em que ele foi visto "passando a mão" em uma participante mexicana convidada para o programa.

Guimê chegou a ser denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual, junto ao lutador 'Cara de Sapato', e, aparentemente, Lexa resolveu perdoar o marido e continuar a história dos dois. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelo casal.