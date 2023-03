Lexa decide encerrar casamento com MC Guimê

A cantora Lexa viajou com Anitta para a Europa — elas passaram o aniversário da cantora, na quinta-feira (30), em Amsterdã, na Holanda — já com uma decisão tomada: terminar seu casamento com MC Guimê. Ela confidenciou a amigos mais próximos que quer ser coerente com seus princípios, que perdeu a confiança no rapper e não pretende perdoar o rapper nem tentar salvar seu relacionamento.

Lexa deve aguardar alguns dias para tornar pública sua decisão. Ela pode esperar, inclusive, o fim da atual edição do "BBB", de onde Guimê saiu expulso por assédio sexual. O cantor, no momento, é investigado pela Polícia Civil do Rio pelo episódio ocorrido no programa.

Ao que parece, Guimê já tomou conhecimento da decisão de Lexa. No fim da tarde da última quinta-feira (30), o MC Guimê apagou quase todas as publicações de seu perfil do Instagram. O cantor deixou apenas três posts ativos na rede social e trocou sua foto de perfil para um emoji de coração remendado.

Na ocasião, todas as fotos que ele tinha com a mulher, a funkeira Lexa, foram excluídas. O vídeo de pronunciamento gravado por ele depois de ser eliminado do "BBB 23" também foi tirado da rede.