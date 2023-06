Fiéis se reúnem no Centro de São Gonçalo para celebração de Corpus Christi

Muito sal, tinta, imagens e diversos fiéis encheram as pistas e calçadas da Rua Dr. Felíciano Sodré, no Centro de São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira (08/06), para encerrar as festividades de Corpus Christi no município. Milhares de devotos católicos participaram da Missa especial, que começou às 16h, em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo.

O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, guiou a mensagem principal da missa e aproveitou a ocasião para enfatizar o significado do rito eucarístico na religião católica. Ele também elogiou o tradicional tapete de sal confeccionado por fiéis na cidade, definido, por ele, como "fé em forma de arte".

Tapetes começaram a ser confeccionados às 7h | Foto: Filipe Aguiar

"Membros das diversas comunidades e paróquias colaboraram, e esse bonito gesto de generosidade cria um clima de fraternidade, de comunhão, entre os participantes, revelando um amor a Jesus que deve nos levar a amar e a conviver em paz com os irmãos", disse o arcebispo, que celebrou a missa antes da procissão com o "Santíssimo Sacramento".

Mais uma vez, o momento da procissão aconteceu já à noitinha. A festividade, que tradicionalmente conta com a confecção dos tapetes pela madrugada e missa pela manhã, teve sua programação organizada em torno da manhã e da tarde do feriado pelo segundo ano consecutivo.

"Para um pós-pandemia está bem cheio", opina fiel do Boaçu | Foto: Filipe Aguiar

Alguns dos fiéis presentes ainda não tinham participado da celebração na nova dinâmica, como é o caso do caldeireiro Fábio Cruz, de 44 anos, que veio com a paróquia de que faz parte, no Boaçu, para trabalhar como voluntário. Ele conta que ficou feliz de ver que a interrupção das festividades nos anos 2020 e 2021 não enfraqueceram a empolgação dos fiéis na participação.

"É o segundo desde que voltou da pandemia, mas o meu é o primeiro. E é uma grande graça poder participar desse grande evento. Estamos voltando de uma pandemia agora, então para um pós-pandemia está bem cheio, [fico] feliz de o pessoal estar comparecendo em massa", comemorou Fábio.

Desde cedo, bem antes da missa, muito fiéis já se reuniram na região, a partir das 7h, para a confecção dos tapetes de sal. Estima-se que 50 toneladas de sal grosso tenham sido utilizados para os 240 desenhos, feitos em analogia à recepção recebida por Jesus Cristo ao chegar em Jerusalém conforme conta a narrativa biblíca.



Nem todos os devotos conseguiram marcar presença no tradicional momento, como é o caso do católico Antônio Jorge, de 63 anos. Mesmo sem conseguir participar desde a manhã, ele se orgulha em falar que a família participou e em destacar que sua cidade tem como marco a tradição numa festa tão importante à sua fé.

"Meus filhos participaram, eu não tive como. Mas é uma expressão belíssima da nossa fé cristã católica, uma tradição firmada agora como lei num patrimônio da nossa cidade. É muito importante porque é a preservação da cultura, do valor e da nossa fé na sagrada eucaristia", destacou Antônio Jorge - que também não escondeu o orgulho pelo próprio nome; "dois nomes de santo para um só pecador, brincou.

Para fiel, festa é "uma tradição firmada agora como lei num patrimônio da nossa cidade" | Foto: Filipe Aguiar

Além dos filhos de Antônio, muitos outros gonçalenses das novas gerações também fizeram questão de meter a mão na massa, ou no sal, e deixar sua marca no maior tapete da América Latina, montado em um espaço de cerca de 2 km entre a Rua Coronel Moreira César e a Rua Nilo Peçanha. Vários dos desenhos traziam as assinaturas das pastorais de jovens de paróquias locais. Mesmo na hora da missa, muitos eram os olhares atentos de menores que já galgam os primeiros passos na fé.

É o caso do pequeno Davi Raposo, de 3 anos, que, silencioso, observava o canto dos milhares de devotos no colo da mãe durante o início da missa. Sua mãe, Ellen Raposo, de 30, acredita que é importante levar o pequeno para as cerimônias ligadas a sua fé mesmo desde a infância. "Eu acho que a gente tem que, a partir de criança, ensinar, para seguir o caminho bom para seguir. Eu sempre levo ele", comenta.

