Voluntários iniciam a confecção do tapete de sal de São Gonçalo

Os culturais tapetes de sal já estão sendo estendidos pelas ruas do município de São Gonçalo em celebração a Corpus Christi . A festividade católica comemorada nesta quinta-feira (8) envolve mais de 600 profissionais da Prefeitura. A expectativa é de que 100 mil pessoas participem da festa religiosa.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, estão sendo confeccionados 240 tapetes que colorem da Rua Coronel Moreira César, no bairro Zé Garoto, até a Rua Nilo Peçanha, altura do Clube Mauá, no Centro da cidade. O tapete percorre cerca de dois quilômetros e mais de 6 mil voluntários participam da confecção, que se utiliza de 50 toneladas de sal grosso, além de borras de café, pedrarias, serragem e tintas.

Foram precisos mais carregamento de sal grosso e areia para a confecção | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a coordenadora da Pastoral da Acolhida Andreia Eirim, cada Igreja confecciona a partir de um tema. ''Hoje estamos fazendo a bíblia, nosso tema é ''Fé, sagrado e escritura'', a coordenadora também propôs animadamente um convite

''Quem puder vir, venha! Isso aqui é energia pura. O sangue serve a nossa fé.''

Mais de 6 mil voluntários se empenham na atividade | Foto: Filipe Aguiar

No clima festivo de confecção de tapetes, a também coordenadora Kátia Maria Quadros, que participa da celebração há cinco anos, contou um pouco de como funciona a preparação do maior tapete da América Latina. ''Os tapetes tem cinco metros e meio de altura por três de largura. A nossa Pastoral Santo Antônio de Covanca vai fazer nove tapetes. Usamos sal, pó de café e xadrez liquído (pigmento).'' explicou a coordenadora. Na Rua Coronel Moreira César, o clima é de ansiedade. Segundo Kátia, além dos voluntários que estão preparando os tapetes, diversas pessoas já fazem o passeio pela rua.

Kátia Maria Quadros e Andreia Eirim, coordenadoras da Pastoral da Acolhida | Foto: Filipe Aguiar

Os tapetes começaram a ser confeccionados às sete da manhã desta quinta, a previsão para estarem prontos é até às 14h desta tarde. ''Tudo muito lindo aqui, família, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Povo de Deus juntos, unidos.'' vibrou Kátia.

Celebração reúne muitas pessoas | Foto: Filipe Aguiar

Além da exibição dos tapetes, outras programações estão previstas para a festa católica, confira!

Programação:

8h e 10h30: Bandas católicas vão subir ao palco principal para cantar louvores.

14h30: Será rezado o terço da misericórdia.

16h: Santa Missa celebrada por Dom José Francisco Rezende Dias.

Após a missa: Procissão com o Santíssimo Sacramento.

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo (Semtran) montou esquema de trânsito especial para a celebração do Corpus Christi, acompanhe:

Esquema de trânsito

- Na Alameda Pio XII, o fluxo será invertido, seguindo a partir da Praça Zé Garoto em direção a Igreja Matriz;

- O ponto de táxi dessa mesma via será suspenso entre 17h de quarta até o término das festividades;

- Na Avenida Presidente Kennedy, entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues, funciona uma reversível a partir das 4h de quinta;

A Avenida Presidente Kennedy, entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues, funciona uma reversível | Foto: Filipe Aguiar

Vias interditadas até o fim do evento:

- Rua Cel. Moreira César, em toda sua extensão;

- Rua Dr. Feliciano Sodré, em toda sua extensão;

- Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César;

- Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré;

- Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva;

- Rua Eduardo Vieira, Trav. Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva;

- Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*