Niterói celebra Corpus Christi com tradicional produção de tapetes de sal

São cerca de 100 tapetes expostos na principal via do centro da cidade - Foto: Filipe Aguiar

Pela segunda vez depois da pandemia que parou o mundo, os cristãos católicos de Niterói se reuniram, nesta quinta-feira (8), para a tradicional celebração de Corpus Christi, desde o século 13, originada na Bélgica. Marcada pela confecção de tapetes de sal, por uma missa e procissão, a data é símbolo da fé católica e reúne centenas de famílias para a festividade.

Ao todo, fiéis de 20 paróquias e de escolas católicas do município começaram a montagem dos tapetes pela manhã, na Avenida Amaral Peixoto. Os trabalhos de confecção iniciaram às 7h e terminaram por volta das 11h. Cerca de 20 toneladas de sal, além de pó de café, pó de serra e tinta, foram utilizados na produção dos 100 tapetes, de seis metros por três cada, expostos neste ano.

“Estar aqui é uma entrega, uma doação. Todo mundo vem para se sujar e para se doar, para um bem maior que é Jesus. As crianças que estão aqui hoje estão aprendendo sobre o amor, a dedicação, a comunhão. além de estarem criando memórias. E não são desenhos aleatórios que nós fazemos, Jesus está presente em todos eles”, diz a projetista Edilaine Câmara, 45, que faz parte da pastoral da liturgia da Paróquia Nossa Senhora de Fátima da Venda da Cruz.

Edilaine reúne pequenos fieis da sua paróquia para a confecção | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a Arquidiocese de Niterói, no Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília, em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Igreja de madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.

A celebração de Corpus Christi é composta de uma missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da Terra Prometida.

Durante a Missa, o celebrante consagra duas hóstias, uma delas é apresentada aos fiéis e é símbolo da presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.

“Eu fico muito feliz de trazer a minha filha. Ela tem sete anos, mas desde que pôde, ela começou a participar. E eu gosto muito de estar aqui e de integrá-la com as outras crianças e com a nossa religião. Quando eu era criança, meus pais me traziam e agora eu trago ela”, afirma o engenheiro Sidney Guerreiro, 48, pai da pequena Luiza.

Sidney transmitiu a tradição dos tapetes para a pequena Luiza | Foto: Filipe Aguiar

Os católicos fluminenses podem visitar os tapetes a partir das 13h, e terão até às 15h para tirar fotos e conhecer a criatividade das equipes envolvidas no evento. Logo após a visitação, um louvor reunirá os presentes na celebração.

Padre Ricardo Mariano convida fieis para celebrações | Foto: Filipe Aguiar

”O Dia de Corpus Christi para a Igreja é um dia de testemunhar a fé em Jesus eucarístico. Essa celebração é para testemunhar a nossa fé e sobretudo envolver os católicos na vida eclesial em torno de Jesus Cristo. E sempre incentivamos também as famílias a trazerem seus filhos para que eles possam crescer com essas memórias e se lembrarem com carinho no futuro”, conta o Padre Ricardo Mariano, cerimoniário da Arquidiocese de Niterói.

Missas em Niterói e São Gonçalo

No centro de Niterói, a partir das 16h, será realizada uma missa de Celebração Eucarística, presidida pelo Dom Geraldo de Paula, Bispo Auxiliar de Niterói, em um palco montado em frente à Câmara Municipal, no início da Avenida Amaral Peixoto. Já a procissão, começará após a Santa Missa, e irá até o fim da Avenida onde o Bispo dará a benção.

Em São Gonçalo, após o louvor e recitação do Terço da Divina Misericórdia, começará a Santa Missa, às 16h, sobre a presidência do Arcebispo Metropolitano de Niterói. A celebração acontece em frente à igreja matriz de São Gonçalo de Amarante, no Centro do município.