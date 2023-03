Coletivo em São Gonçalo realiza primeiro debate pelo clube Leia Mulheres

O coletivo Escritoras Vivas realiza na próxima segunda-feira (20), o primeiro encontro pelo clube de leitura Leia Mulheres. A reunião acontece a partir das 19h, no Empório Vírgula, no Boaçu, São Gonçalo.

O primeiro livro escolhido pelas escritoras integrantes do coletivo foi 'Úrsula', da autora Maria Firmina dos Reis. O romance, publicado em 1859, em pleno romantismo, suscita diversos pontos para debate. Um deles é o próprio apagamento da literatura de autoria feminina ao longo dos anos.

"Eu fiquei muito sensibilizada com a obra. E triste por nunca ter visto o nome da autora citado em qualquer livro de ensino médio de literatura, nunca ter tido um livro, novela, série adaptado das obras dela. Muito apagamento", comenta uma das idealizadoras do coletivo, a professora e escritora Yonara Costa.

A ideia do clube de leitura é que as integrantes reúnam-se mensalmente para debater um livro, preferencialmente de autoria feminina, principal mote do coletivo desde sua criação em 2020.

O coletivo apresenta-se como democrático e apartidário; e recebe mulheres moradoras de São Gonçalo e região metropolitana, que desejam ser escritoras, em qualquer idade.

Pelo menos nove mulheres já lançaram livros solo após a participação no coletivo.

Sobre o Leia Mulheres

Em 2014, a autora e ilustradora inglesa Joanna Walsh popularizou nas redes sociais a hashtag #readwomen2014, um projeto pessoal que consistia em ampliar seu contato com a produção de mulheres na literatura.

A iniciativa despertou o entusiasmo e o interesse de Juliana Gomes aqui no Brasil, que, em 2015, convidou as amigas Juliana Leuenroth e Michelle Henriques a transformar a campanha em clubes de leitura em São Paulo.

O Leia Mulheres surgiu, então, a partir do encontro dessas três amigas com interesses em comum: feminismo, paixão pela literatura e o desejo pela transformação. Hoje, a rede tem mediadoras em nível nacional e também no exterior, como em Portugal, Suíça e Alemanha.

Coletânea Escritoras Vivas | Foto: Divulgação

Conheça as escritoras que lançaram livros após integrarem o projeto

Ray Santana: Sonho realizado: escritora de São Gonçalo lança primeiro livro de crônicas

Bete Pereira: Escritora Elizabete Pereira lança segundo livro de poesia

Ivana Martins: Professora gonçalense lança livro que incentiva educação antirracista

Dominique Franco: 'Castelo de Cartas Que Escrevi': poeta gonçalense lança livro no Bistrô D'Avó

Cyntia Fonseca: Jornalista de São Gonçalo lança primeiro romance em bistrô da cidade; saiba mais

Renata Toledo: Jornalista lança primeiro livro em evento do coletivo 'Escritoras Vivas'

Flávia Joss: Professora, escritora e poeta, Flávia Joss lança “Desalinho Ensaios Poéticos”

Cleia Nascimento: Professora lança livro de poemas: Impressões em Versos

Deise Pontes: Livro 'Teodora e outras mulheres' sobre vivências femininas; conheça!

