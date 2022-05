Sonho realizado: escritora de São Gonçalo lança primeiro livro de crônicas

Um sonho de anos, enfim, será realizado. Neste sábado, a administradora e escritora Ray Santana, 58, irá realizar o sonho de lançamento do primeiro livro. O evento acontece a partir das 16h, no Bistrô Cultural D'Avó, no Centro de São Gonçalo.

O desejo de ser escritora não vem de hoje. Ray conta que o sonho a acompanha desde jovem, e agora tornou-se possível após sua participação em oficinas de escrita. Em especial as oficinas em que participou de forma online em 2020, realizadas pelo Coletivo Escritoras Vivas, ao qual afirma ter sido um diferencial em sua vida.

O livro “Silvia: codinome amor” é uma das crônicas que se destacou entre seus escritos e acabou se tornando prioridade para a publicação. Trata-se de uma personagem criada pela autora para falar um pouco de si mesma, como em um livro auto ficcional, onde o leitor não sabe onde fica exatamente o limite entre a realidade e ficção.

“É um livro baseado em memórias, em fatos, acontecimentos de época, e com uma visão bem pessoal das coisas. Nele eu coloco meu ponto de vista sobre várias questões sociais. Estou muito orgulhosa da minha produção”, disse a escritora.

Raimunda nasceu em Ponte Firme, Minas Gerais, e passou sua juventude em Uberaba. Aos 25 anos, chegou a São Gonçalo e se casou. Se formou em administração, e trabalhou por muito tempo na cidade do Rio. Em 2018, se aposentou como administradora de um centro de pesquisa, e o desejo de ser escritora voltou à tona.

“Escrevo desde os 18 anos, e venho acumulando crônicas. Hoje eu atribuo toda minha coragem e empoderamento ao projeto Escritoras Vivas, para que eu pudesse escrever e publicar.”, completou Ray, que deixa o convite para o lançamento aberto a todos os públicos. A publicação é da Editora Apologia Brasil, com o selo das Escritoras Vivas.

O Bistrô Cultural d’Avó fica na Rua Eduardo Vieira, 122, Centro de São Gonçalo (Rua ao lado do Rodoshopping). Para adquirir o livro, basta entrar em contato com a autora pelo instagram: @raysan1963 ou facebook: sanray. O valor é R$ 40,00 diretamente com a autora ou R$ 50,00 (com o frete incluso para todo o Brasil). Em breve estará presente na livraria Ler e Arte em São Gonçalo.

