Jornalista lança primeiro livro em evento do coletivo 'Escritoras Vivas'

Foi lançado, na última segunda-feira (25), o primeiro livro da jornalista Renata Toledo, 'Dor que não tem nome', pela editora Apologia Brasil. O lançamento com sessão de autógrafos aconteceu no evento especial do Dia do Escritor, organizado pelo coletivo Escritoras Vivas, no Empório Vírgula, no Centro de São Gonçalo.

A noite foi rica de celebrações, contando também com assinatura da parceria do coletivo com o LabLetras da Uerj, na pessoa do professor Marcos Wiedemer e com o lançamento do projeto de videocasts das Escritoras Vivas, previsto para agosto.

Na ocasião, a autora agradeceu a todos os presentes e contou sobre a emoção de lançar sua primeira obra literária.

"É um dia muitas vezes especial para mim porque é o dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, também é dia de Teresa de Benguela e dia da escritora. A data é muito representativa para mim, porque sou negra, latina e também escritora. E vai ficar marcada para sempre por ter sido o dia do lançamento do meu primeiro livro. É uma emoção concretizar sonhos, ainda mais junto com pessoas que me inspiram e apoiam".

Dor que não tem nome

Renata Toledo é formada em Comunicação Social e pós graduada em História do Brasil e Marketing, mãe de dois filhos e voluntária no Grupo Mulheres do Brasil (GMB). O desejo de ser escritora se tornou uma realização após conhecer o coletivo Escritoras Vivas e participar da oficina de contos, em 2021. Na época, a ideia de se inscrever para as oficinas de escrita veio através de sua irmã, Tatiana Toledo.

Nas palavras de Tamyres Araújo, mestranda em História Social e quem escreveu a quarta capa do livro, 'Dor que não tem nome' é, "entre tantas coisas um relato do cotidiano de múltiplas mulheres. É uma denúncia e também um alerta. [...] Mas é uma mola para refletir, submergir, reagir e contra-atacar".

Apesar de fictício, o livro contém contos realistas sobre violências sofridas por mulheres diariamente no país, como abuso moral, físico, psicológico, social e patrimonial.

O livro pode ser adquirido diretamente com a autora, pela rede social:

Instagram: @renatatoledofj