Júnior Scapin é o novo coreógrafo da Comissão de frente da Unidos do Porto da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra segue na preparação para o Carnaval 2024, e acertou a contratação do Coreógrafo Junior Scapin, que entra no lugar de Paulo Pinna, no comando da Comissão de frente da agremiação gonçalense.

Experiência - Com vasta experiência como coreógrafo, Scapin foi responsável por alguns programas na Rede Globo, entre eles, Casseta & Planeta, Esquenta, Zorra Total, Show do Criança Esperança, entre outros.

Carnaval - O novo coreógrafo da Porto da Pedra foi responsável pela Comissão de frente das seguintes agremiações: Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca, Paraíso do Tuiuti, Estácio de Sá, Estação Primeira de Mangueira, São Clemente e Império Serrano.

Atualmente, Scapin é coreógrafo do Prêmio Multishow, do Show do Criança Esperança, do programa Vem Que Tem Na Globo, do musical Vozes Negras - A força do canto feminino, e da turnê Icarus do show do Rapper BK.

Em breve, o tigre de São Gonçalo divulgará toda a equipe que irá compor o Carnaval 2024.