Porto da Pedra renova com Mauro Quintaes para o carnaval 2024

O carnavalesco responsável pelo título da Série Ouro da agremiação gonçalense já tem enredo para o próximo Carnaval

Após a Porto da Pedra conquistar o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, o presidente de honra da escola, Fabio Montibelo, renovou contrato com o carnavalesco Mauro Quintaes. Ele foi o responsável pelo enredo: A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne, que arrebatou a Sapucaí na segunda noite de desfiles da Série Ouro.

"É uma realização de um projeto que foi pensado. O primeiro passo foi levar a Porto da Pedra ao grupo Especial. Esse era um pensamento meu, do presidente e de toda a diretoria também. A partir do momento em que você leva a escola para o grupo Especial, aí se começa uma nova jornada na intenção de repetir o que fizemos há uns anos atrás. Então, eu acho que essa sintonia com a Porto da Pedra não é por acaso. As coisas estão escritas e assim foram determinadas.", contou.

Mauro já tem preparado o enredo para o próximo carnaval, e garantiu que o tema seguirá na mesma linha do enredo campeão de 2023.

"Nós já temos um enredo, é um enredo muito interessante. É um enredo que vai versar sobre um Brasil. Na mesma linha que foi feito a "Invenção da Amazônia.." Então, eu continuo na escola com muito carinho, com muito prazer, principalmente pelo carinho que eu fui recebido pela comunidade de São Gonçalo, 26 anos depois, por me sentir em casa, entre amigos, e eu não pensei duas vezes antes de renovar.", finalizou o carnavalesco.