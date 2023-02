Porto da Pedra reúne 100 mil pessoas nas ruas de SG para comemorar o retorno à elite

Passada a ressaca do carnaval, a Unidos do Porto da Pedra reuniu cerca de 100 mil pessoas nas ruas do Centro de São Gonçalo para comemorar a conquista do título na Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e o retorno ao Grupo Especial, depois de 11 anos.

O presidente de honra Fabio Montibelo agradeceu a toda comunidade gonçalense pelo empenho e pela garra, e destacou a importância do prefeito do município, Capitão Nelson, que desde o começo, abraçou a agremiação e se tornou personagem fundamental para o retorno do TIGRE ao Grupo Especial da Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

1/5 | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra

2/5 | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra

3/5 | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra

4/5 | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra

5/5 | Foto: Ana Victória/Porto da Pedra











"Temos uma comunidade muito forte. É São Gonçalo mostrando a sua força na Sapucaí, e hoje, lotando as ruas para comemorar o nosso tão sonhado retorno ao Grupo Especial. E com o prefeito de São Gonçalo ajudando a nossa escola, não só financeiramente, mas principalmente, moralmente. Quero agradecer ao senhor por estar ajudando a maior representante da cultura de São Gonçalo. Agradeço também ao Deputado federal Altineu Cortes e ao Deputado Estadual Douglas Ruas, que já estão de olho no carnaval 2024. Iremos fazer o maior Carnaval da história de São Gonçalo e do Rio de Janeiro.", afirmou Montibelo.