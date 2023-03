Porto da Pedra expõe fantasias campeãs em Shopping de São Gonçalo

Os visitantes que já estão com saudades da folia vão poder sentir a magia do Carnaval - Foto: Divulgação

Os visitantes que já estão com saudades da folia vão poder sentir a magia do Carnaval - Foto: Divulgação

O clima de festa continua em São Gonçalo! Até o dia 11 de março, o Shopping São Gonçalo recebe a exposição de fantasias da Unidos do Porto da Pedra, campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. A mostra apresenta fantasias, adereços e acessórios que desfilaram pelo Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2023.

Os visitantes que já estão com saudades da folia vão poder sentir a magia do Carnaval e admirar as roupas brilhantes e volumosas do espetáculo que consagrou a volta da escola ao Grupo Especial.

Com o título, após 11 anos, a Porto da Pedra volta a elite do Carnaval Carioca, considerada a melhor Escola de Samba da Série Ouro em 2023, trazendo como Enredo “A Invenção da Amazonia” Um Delírio do Imaginário de Júlio Verne. Venham viajar nessa história e ver de perto um pouco do espetáculo dado pelo Tigre de São Gonçalo na Marques de Sapucaí!

A exposição tem visitação gratuita e está localizada no segundo piso, ao lado do Outback.

Exposição de fantasias

Data: Até 11 de março

Horário: horário de funcionamento do shopping

Local: 2° piso, ao lado do Outback.