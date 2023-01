Após rumores, modelo nega que tenha pedido divórcio de Daniel Alves

A modelo espanhola Joana Sanz usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (31/01), para negar os rumores de que ela teria decidido encerrar seu casamento com o jogador de futebol Daniel Alves, preso na Espanha por assédio sexual e estupro. Também nesta terça (31/01), o programa de TV espanhol "El Programa de Ana Rosa" noticiou que a modelo, de 30 anos, teria pedido o divórcio.

A atração da mídia espanhola alegou que Joana teria feito o pedido através de seus advogados e teria planejado dar à notícia a Daniel pessoalmente, em uma visita na prisão. A visita, porém, teria sido negada pelo jogador. O programa disse também que a modelo espanhola teria se arrependido de "defender Daniel Alves" inicialmente e que teria sido instruída pela defesa do atleta a gravar um vídeo de posicionamento.

Em seus stories na rede social, Joana compartilhou um trecho de uma matéria sobre o suposto divórcio e escreveu: "Está claro que, se não têm notícia, inventam", acompanhado de pontos de interrogação e um emoji de riso.



Ela já havia vindo à público na terça-feira passada (24/01) para esclarecer uma fala que foi noticiada como apoio ao jogador, com quem é casada desde 2017. Um jornal europeu compartilhou que a modelo havia defendido Daniel quando, em uma publicação, disse "Coração, aguente tanta dor". Em seus stories, afirmou que a frase não foi pensada como uma forma de manifestar apoio ao marido.

"Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo. ‘Coração, aguente tanta dor’ é de mim para mim mesma", ela escreveu, em um stories. Ela também apagou de suas redes algumas fotos mais recentes que tinha com o marido. Antes disso, ela já havia pedido à imprensa internacional que respeitasse sua privacidade no momento. Além do caso de Daniel, ela também perdeu a mãe, que faleceu no início do mês por conta de um tumor no útero.

Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma balada em Barcelona. Ele nega que tenha cometido o crime. Inicialmente, o lateral da Seleção negou que conhecesse a mulher, mas depois, afirmou que teve relações com ela, que o sexo teria sido consensual. A defesa do atleta apresentou um recurso para tentar conseguir liberdade provisória. Se condenado, ele pode pegar pena de até 12 anos de prisão .