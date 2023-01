Coletivo Escritoras Vivas celebra 2 anos de ativismo cultural em São Gonçalo

Participantes celebraram dois anos de inauguração do projeto e já programam as próximas atividades para 2023 - Foto: Divulgação

Participantes celebraram dois anos de inauguração do projeto e já programam as próximas atividades para 2023 - Foto: Divulgação

Foi no dia 30 de janeiro de 2021, ainda em cenário pandêmico, que um grupo de escritoras iniciou três oficinas de criação de texto gratuitas para mulheres de São Gonçalo. Ali nascia o coletivo Escritoras Vivas que, ao longo de dois anos, tornou-se algo ainda maior do que inicialmente imaginado pelas idealizadoras.

Derivado do "Escritores Vivos" (2017) - criado por Yonara Costa - o projeto, proposta pela professora juntamente às autoras Suzane Silveira e Cyntia Fonseca, iniciou com o objetivo de ser um coletivo feminino de mobilização e expressão cultural na cidade de São Gonçalo, já que o número de mulheres percebido no meio literário era consideravelmente menor.

Podcast, a mídia que veio para ficar: conheça a poeta Vanessa Oliveira e + 3 podcasts da região



O projeto foi contemplado pelo edital federal da Lei Aldir Blanc (2020), recebeu o selo do Grupo Mulheres do Brasil e firmou diferentes parcerias, entre elas a editora Apologia Brasil e o Lab-Letras Uerj. Hoje são mais de 30 mulheres participantes, várias delas com livros solo lançados, além dos textos autorais publicados no livro 'Escritoras Vivas: coletivo de autoras gonçalenses', disponível nas versões física e digital. Além disso, várias receberam prêmios em trabalhos solo ou co-autorias, como o Off-Flip de Literatura e outros.

Coletivo Escritoras Vivas celebra parcerias com lançamento de livros no Dia do Escritor



A celebração aconteceu no Empório Vírgula, nessa segunda-feira, 30, exatamente dois anos após o primeiro encontro, no Bistrô Cultural D'Avó. Ambos os locais tornaram-se referência na cena local tanto para os encontros do coletivo quanto para outras ações culturais e literárias.

O coletivo apresenta-se como democrático e apartidário; e recebe mulheres, preferencialmente moradoras da cidade de São Gonçalo, que desejam ser escritoras, em qualquer idade.

Conheça mais sobre o projeto no site oficial Escritoras Vivas

Instagram @escritorasvivas

Conheça as escritoras que lançaram livros após integrarem o projeto:

Ray Santana: Sonho realizado: escritora de São Gonçalo lança primeiro livro de crônicas

Bete Pereira: Escritora Elizabete Pereira lança segundo livro de poesia

Ivana Martins: Professora gonçalense lança livro que incentiva educação antirracista

Dominique Franco: 'Castelo de Cartas Que Escrevi': poeta gonçalense lança livro no Bistrô D'Avó

Cyntia Fonseca: Jornalista de São Gonçalo lança primeiro romance em bistrô da cidade; saiba mais

Renata Toledo: Jornalista lança primeiro livro em evento do coletivo 'Escritoras Vivas'

Flávia Joss: Professora, escritora e poeta, Flávia Joss lança “Desalinho Ensaios Poéticos”

Cleia Nascimento: Professora lança livro de poemas: Impressões em Versos

Deise Pontes: Livro 'Teodora e outras mulheres' em pré-venda; conheça!