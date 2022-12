Erick Bernardes lança 4º volume da série 'Cambada' em São Gonçalo

Chega ao público o livro Cambada IV, do escritor Erick Bernardes, pela Apologia Brasil, com narrativas baseadas em pesquisas que visam a recuperar a memória local. Desta vez o volume de crônicas históricas vem com a capa na cor verde, um tipo de homenagem ao caranguejo uçá, crustáceo bastante frequente no bioma gonçalense.

Assim como os outros livros da série (I, II e III), trata-se de quarenta histórias sobre bairros e curiosidades acerca do município de São Gonçalo. Há quatro anos, o escritor que é também professor, se lançou na empreitada de resgatar a memória da cidade. Ouviu pessoas, contatou estudiosos, garimpou documentos, enfim, fez pesquisa de campo ao longo de todo esse tempo. E não é à toa que o trabalho vem dando certo, escolas adotaram os livros como material paradidático, além de ter conquistado o público em geral, de todas as idades e classe sociais.

"Eu sinto uma felicidade enorme em ver o Cambada IV sendo publicado. É resultado do esforço conjunto, muita gente se deu ao trabalho de me emprestar documentos, dispor de seu tempo pra narrar histórias que, se não forem escritas, se perdem no tempo. Espero que as pessoas gostem desse livro de capa verde tanto quanto gostaram dos outros volumes. Há uma preocupação com a linguagem, quero que os textos sejam divertidos e que o conhecimento ali presente seja disponibilizado ao leitor de forma leve e natural. Nada de leitura chata, diversão misturada ao saber funciona e agrada", conta o escritor.

Vale ressaltar que as crônicas do Cambada têm um caráter multi e transdisciplinar, pois abordam não só a história local, mas a biologia e a geografia da região, podendo também ser como simples textos de entretenimento.

Os livros estão disponíveis para venda pelo Whatsapp do autor (21)98571-9114 ou Instagram @cambada123. Mas também podem ser adquiridos no site da editora ou na Livraria Ler é Arte (21) 98474-6035.