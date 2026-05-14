Botafogo perde para Chapecoense e está eliminado da Copa do Brasil
Glorioso tinha vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo, mas acabou perdendo a partida por 2 a 0
O Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense, na noite desta quinta-feira (14), em Santa Catarina, e acabou eliminado da Copa do Brasil. Mesmo tendo vencido o jogo de ida e entrado em campo com a vantagem do empate, o Alvinegro não conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e sofreu os dois gols ainda no primeiro tempo.
A Chapecoense abriu o placar aos 20 minutos. O atacante Marcinho avançou pela esquerda e acertou um belo chute por cobertura, sem chances para o goleiro Neto.
Com o resultado parcial, a decisão da vaga estava sendo levada para os pênaltis. Por isso, as duas equipes seguiram buscando o ataque em busca do gol da classificação.
Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 50 minutos, Yannick Bolasie aproveitou cruzamento na área e cabeceou para marcar o segundo gol da equipe catarinense.
No segundo tempo, a Chapecoense recuou as linhas e passou a administrar o resultado, enquanto o Botafogo tentou pressionar em busca da reação. O time carioca criou boas oportunidades, mas esbarrou na falta de pontaria e também na grande atuação do goleiro Anderson.
Nos minutos finais, a Chapecoense ainda chegou a marcar o terceiro gol, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.
Com a eliminação, o Botafogo também deixa de arrecadar cerca de R$ 3 milhões em premiação, aumentando a pressão diante do momento financeiro delicado. Já a Chapecoense avançou às oitavas de final e agora aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário.