Convocação da Seleção para a Copa do Mundo: Leva ou não leva o Neymar?

A opinião sobre a ida do Neymar não é unânime entre os brasileiros - Foto: Reprodução/CBF

A opinião sobre a ida do Neymar não é unânime entre os brasileiros - Foto: Reprodução/CBF

Faltando apenas 28 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, os brasileiros já se preparam para acompanhar, torcer e assistir aos jogos da seleção, mas uma dúvida ainda se mantém: Quais jogadores serão convocados? O Neymar vai conquistar a sua aguardada vaga?

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Para saber um pouco mais sobre a visão dos torcedores e suas expectativas para o anúncio da lista de atletas escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti, o jornal O São Gonçalo foi às ruas para ouvir as opiniões que estão circulando entre as pessoas.

“Eu espero que seja boa [convocação], né? E que o Brasil ganhe dessa vez, chega de humilhação”, disse a estudante de 21 anos, Ana Carolina.

A opinião sobre a ida do Neymar não é unânime entre os brasileiros, uns contra, outros a favor. Com o passar dos anos, o atleta não conseguiu manter uma imagem consolidada entre os fãs do futebol. O seu desempenho em campo nas últimas temporadas tem sido um tópico que prejudica a sua chance de convocação, além da falta de treinos pesados em sua rotina, o questionamento sobre o rendimento físico, a falta de bons resultados no clube em que atua e as lesões repetitivas sofridas por ele.

No entanto, para parte do público, o nome Neymar ainda tem o seu peso e ainda carrega um forte significado sua entrada em campo vestindo a camisa verde e amarela.

Wendel revelou que se Neymar não for para Copa, talvez ele nem assista aos jogos do Brasil | Foto: Autor: Layla Mussi

“Se tivesse 10 Neymar, é 10 Neymar! Sem Neymar acho que nem tenho vontade de assistir, tem que ter Neymar!”, comentou Wendel Rodrigues, de 35 anos.

“Olha, sinceramente…eu acho que é bom levar, sim, ele deveria ir. Eu acho que é o certo a se fazer pela seleção”, acrescentou o estudante de Educação Física João Pedro.

João Pedro acredita que sem Neymar a seleção perde força | Foto: Autor: Layla Mussi

Mas há quem discorde da ideia de que Neymar será uma peça fundamental no desempenho da seleção na competição internacional. Defendendo que o seu momento já passou.

“Então, eu não levaria, acho que ele não é apto para a Seleção Brasileira, acho que tem muitos jogadores melhores [..] Acho que o Neymar já foi Neymar, hoje não eu não vejo mais, você pode ver pelo Santos”, comentou a aluna de odontologia, Stefani Felizardo.

Stefani é outra torcedora que não quer Neymar na lista final da Copa do Mundo | Foto: Autor: Layla Mussi

Já a estudante Ana Carolina, de 21 anos, acredita que o atacante não merece ser convocado, mas sim ficar em casa descansando. Para ela, ele não é relevante para fazer parte do elenco, visto que ele não tem bons resultados nas últimas temporadas. Além de defender que outros jogadores ganhem oportunidade nessa posição para mostrar o seu talento, pois o camisa 10 do Santo já teve o seu momento. “Para mim não tem mais peso (o Neymar jogar pela seleção), se ele fosse um cara bem focado como antes, talvez, mas para mim ultimamente ele só quer mídia”.

Ana Carolina está entre os torcedores que não querem que Neymar seja convocado | Foto: Autor: Layla Mussi

A pré-lista dos possíveis jogadores selecionados para a Copa do Mundo já foi divulgada no último dia 12, Neymar aparece como uma opção ao lado de nomes como: Endrick (Lyon), Vini Jr (Real Madrid) e Pedro (Flamengo). A lista oficial dos 26 jogadores escolhidos será divulgada no próximo dia 18, pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti.