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Fifa anuncia shows no intervalo da final da Copa do Mundo 2026 pela primeira vez na história

As atrações principais serão Shakira, Madonna e o grupo sul coreano BTS

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de maio de 2026 - 11:47
MetLife Stadium, em Nova Jersey
MetLife Stadium, em Nova Jersey -

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (14) que a final da Copa do Mundo de 2026 terá, pela primeira vez na história, um show musical no intervalo nos moldes do Super Bowl. As atrações principais serão Shakira, Madonna e o grupo sul coreano BTS.

A decisão da FIFA será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. O espetáculo também contará com curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

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A escolha de Shakira para o show do intervalo da final conecta mais a participação da cantora com as Copas do Mundo. Na semana passada, a colombiana lançou “Dai Dai”, música oficial do Mundial de 2026, em parceria com Burna Boy e com clipe gravado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A artista já havia marcado outras edições do torneio com “Waka Waka”, em 2010, e “La La La”, na Copa de 2014, no Brasil.

Tags:

BTS Chris Martin Copa do Mundo 2026 fifa shakira Show do intervalo

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