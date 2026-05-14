Léo Jardim, goleiro do Vasco, admite frustração por não estar em pré-lista de Ancelotti

O goleiro do Vasco foi convocado na gestão do ex-treinador Dorival Júnior, em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

O goleiro do Vasco foi convocado na gestão do ex-treinador Dorival Júnior, em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

Um dos nomes de destaque da atual temporada do Vasco, o goleiro Léo Jardim, de 31 anos, revelou frustração por não estar selecionado na pré-lista feita pelo técnico da seleção, Carlos Ancelotti, para a Copa do Mundo de 2026. O atleta tinha esperança de ser citado, por já ter sido convocado em 2024, mesmo que não tenha sido pelo técnico italiano.

"Tinha essa expectativa. Sei que tenho condições, mas sabemos que tem muitos fatores que influenciam na decisão", comentou Léo Jardim em entrevista após a partida contra o Paysandu.

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O goleiro do Vasco foi convocado na gestão do ex-treinador Dorival Júnior, em 2024. Sua participação foi no amistoso contra a Espanha e Inglaterra, depois do goleiro Ederson ter sido cortado da lista por lesão sofrida.

Na sua pré-lista de convocação para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti destaca seis goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). No entanto, somente três atletas serão escolhidos pelo técnico italiano para ir a competição.

A convocação oficial será divulgada no próximo dia 18.