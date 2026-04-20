Representantes de Danilo acionam Botafogo na Justiça e cobram R$ 6,6 milhões

O Botafogo foi acionado judicialmente pelos empresários do volante Danilo na última sexta-feira (17). Segundo informações, os representantes do atleta acusam o clube de não cumprir um acordo homologado pela Justiça para o pagamento da comissão relativa à transferência do jogador, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. O valor da cobrança é de R$ 6.648.953,43.

De acordo com os agentes, a Saf do Alvinegro assinou um compromisso no dia 27 de março para quitar a dívida em dez parcelas, totalizando R$ 5 milhões e R$ 463 mil em encargos. Porém, o pagamento da primeira parcela, que venceu no dia 30 de março, não foi efetuada. Após tentativas frustradas de tentar resolver a situação de forma amigável, a empresa que agencia o volante decidiu recorrer ao Judiciário para cobrar o montante.

A ação ocorre em um momento delicado do clube. O Botafogo enfrenta uma grave crise financeira e tem tido dificuldade para quitar compromissos imediatos.

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Danilo foi contrato em julho do ano passado por 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação da época). O volante assinou um contrato até julho de 2029. Pelo Botafogo, o atleta soma 35 jogos com nove gols marcados e sete assistências.

Transfer ban

Seguindo o momento delicado na área financeira, o Botafogo sofreu um novo tranfer ban nesta segunda (20). Desta vez, o motivo foi a dívida da compra do atacante Rwan Cruz. O valor devido é de 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação da época).