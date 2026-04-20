Botafogo é punido novamente pela Fifa e entra em novo transfer ban

O Botafogo foi punido novamente pela Fifa com um transfer ban e está proibido de registrar novos reforços durante três janelas. A dívida é referente ao não pagamento da transferência do atacante Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, da Bulgária.

Rwan Cruz chegou ao Botafogo em 2025, por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação da época). Pelo Alvinegro o atacante fez apenas 14 jogos e balançou as redes em duas oportunidades antes de ser emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e posteriormente de volta ao Ludogorets.

Antes da punição na Fifa, o Botafogo já havia sido punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pelo não pagamento de uma das parcelas de acordo, referente ao mês de março. Devido à isso, o clube está impedido de registrar novos atletas na CBF pelo período de seis meses.

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No dia da punição, o clube publicou uma nota admitindo "possíveis punições semelhantes que podem surgir em breve". Além do não pagamento ao clube búlgaro, o Botafogo tem uma série de outras dívidas que também podem gerar punições.

Rwan Cruz disputou apenas 14 jogos pelo Botafogo antes de ser emprestado | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Contando com a punição na CBF, esse é o terceiro transfer ban que o Alvinegro recebe na temporada, já que o clube já havia sido punido no início do ano pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, referente a contratação do meia argentino Thiago Almada. Os clubes firmaram um acordo para o pagamento desse débito.