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Botafogo é punido novamente pela Fifa e entra em novo transfer ban

Nova punição é referente ao não pagamento a clube búlgaro pela contratação de Rwan Cruz

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de abril de 2026 - 19:23
John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue atrasando diversos pagamentos devidos pelo Alvinegro
John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue atrasando diversos pagamentos devidos pelo Alvinegro -

O Botafogo foi punido novamente pela Fifa com um transfer ban e está proibido de registrar novos reforços durante três janelas. A dívida é referente ao não pagamento da transferência do atacante Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, da Bulgária. 

Rwan Cruz chegou ao Botafogo em 2025, por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação da época). Pelo Alvinegro o atacante fez apenas 14 jogos e balançou as redes em duas oportunidades antes de ser emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e posteriormente de volta ao Ludogorets. 

Antes da punição na Fifa, o Botafogo já havia sido punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pelo não pagamento de uma das parcelas de acordo, referente ao mês de março. Devido à isso, o clube está impedido de registrar novos atletas na CBF pelo período de seis meses.

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No dia da punição, o clube publicou uma nota admitindo "possíveis punições semelhantes que podem surgir em breve". Além do não pagamento ao clube búlgaro, o Botafogo tem uma série de outras dívidas que também podem gerar punições. 

Rwan Cruz disputou apenas 14 jogos pelo Botafogo antes de ser emprestado
Rwan Cruz disputou apenas 14 jogos pelo Botafogo antes de ser emprestado |  Foto: Vitor Silva/Botafogo

Contando com a punição na CBF, esse é o terceiro transfer ban que o Alvinegro recebe na temporada, já que o clube já havia sido punido no início do ano pela dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, referente a contratação do meia argentino Thiago Almada. Os clubes firmaram um acordo para o pagamento desse débito. 

Tags:

botafogo fifa Transferban

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