Com semanas para o show da Shakira no Todo Mundo no Rio, aulão de Waka Waka acontece em Copacabana

A apresentação da artista acontecerá no dia 2 de maio e está prevista para receber milhares de fãs no local. - Foto: Reprodução/DEEZER

A apresentação da artista acontecerá no dia 2 de maio e está prevista para receber milhares de fãs no local. - Foto: Reprodução/DEEZER

Com o show da Shakira chegando, cariocas se reúnem na praia de Copacabana, que será o palco da produção, para aprenderem coreografias e se exercitarem ao ar livre. A apresentação da artista acontecerá no dia 2 de maio e está prevista para receber milhares de fãs no local.

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A aula de coreografia, organizada por Aline Maia, aconteceu no último domingo (19) na zona sul do Rio e misturou grandes hits da cantora com elementos do funk carioca. O local ficou lotado de fãs e de algumas pessoas que estavam passando pelo local, a famosa música Waka Waka da colombiana chamou atenção na região.

Quem perdeu o evento terá uma nova chance de participar, no próximo dia 26, a Aline retornará ao local para mais uma aula. Basta ir com roupas leves, se juntar ao grupo e entrar na dança.