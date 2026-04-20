Moradores de Rio do Ouro voltam às ruas contra falta d'água

Na manhã desta segunda (20), moradores do bairro Rio do Ouro realizaram uma manifestação contra a falta de abastecimento de água na região.

Esse foi o segundo protesto no bairro em poucos dias. No sábado (18), moradores atearam fogo em pneus e obstruíram um trecho da RJ-106, sentido Maricá, provocando lentidão também na via sentido Niterói.

Em nota, a PM informou que "deslocou equipes que acompanharam a mobilização até sua dispersão".

Contatada, a Águas do Rio informou que "os serviços de manutenção no sistema de bombeamento, que impactaram o abastecimento no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, já foram concluídos. Nesta segunda-feira (20), o fornecimento de água está em processo de retomada gradual na região, podendo levar até 72 horas, especialmente nas áreas mais elevadas. A concessionária segue monitorando o sistema e permanece à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".

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