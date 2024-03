Lucas Buda estranha ausência da esposa em foto de família

Algumas semanas após ter o fim do casamento anunciado pela esposa Camila Moura, o brother Lucas Buda, que ainda não sabe da repercussão de seu comportamento com a companheira, está começando a desconfiar que as coisas não andam bem para ele fora da casa do BBB 24. Nesta segunda (25), ele apareceu triste com a ausência da esposa em uma foto da família recebida durante uma ação da produção.

Na ação, em comemoração à Páscoa, os participantes receberam ovos de chocolate com uma fotografia de seus familiares. Buda recebeu um registro apenas com a foto de suas irmãs e foi flagrado reagindo triste pelas câmeras do Big Brother. Essa é a segunda vez em que Camila não aparece em um registro feito para o participante; o brother também estranhou a ausência dela no "Vídeo do Anjo" recebido por ele há alguns dias.

Leia também:

➢ SG no paredão: Quem deixa a disputa Davi, Leidy Elin, Matteus ou MC Bin Laden?

➢ Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

A pedagoga Camila Moura anunciou, no início do mês, que pretende encerrar o casamento com Lucas depois que o participante deixar o reality, por conta dos flertes feitos por ele a uma das 'sisters' confinadas no programa, Giovanna Pitel. A esposa do brother disse ter se sentido traída por conta das declarações feitas pelo marido à outra mulher durante o programa.