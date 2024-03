Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, voltou a ser internado em estado grave, neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada através das redes sociais do Molejo.

Anderson enfrenta um câncer inguinal, na região da virilha, e havia recebido alta, na última terça-feira (19), após passar 21 dias internado no hospital. O artista estava sendo submetido a procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que é uma medida para evitar a dor.

"A assessoria do grupo Molejo, vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", informou a nota.

O câncer na região inguinal foi descoberto por Anderson em outubro de 2022. Dois meses depois, o cantor chegou a anunciar que estava curado. No entanto, em maio de 2023, ele contou que teve que retomar o tratamento. A internação em fevereiro de 2024 foi para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia, mas dessa vez ele também estava sentindo muitas dores.