BBB 24: Esposa de Lucas declara guerra contra brother após “traição”

A pedagoga apagou todas as fotos com Lucas de seu Instagram. - Foto: Reprodução

Lucas Henrique, conhecido pelo público como 'Lucas calabreso' ou 'Buda', nem imagina como está a situação do seu relacionamento com Camila Moura, com quem é casado. A pedagoga se irritou por conta de um flerte do brother com Pitel e até já arrumou as malas do agora provável ex-marido. Pelas redes sociais, ela também pediu ajuda de Boninho para se vingar.

“Thais, quando chegar a hora do papo com a pessoa que sai, senta o sarrafo. Pede para ele explicar o que ele quis dizer quando falou: ‘Baiana, você me bagunçou’. Pega todos os takes e corta, o pezinho roçando, um se esfregando no outro, falando que não ia aguentar, que estava passando dos limites. Por favor, faz isso por mim”, pediu a pedagoga.

Na sequência, ela mandou uma mensagem para Boninho. “E como eu ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele, por favor, Boninho, deixa eu participar do papo com o eliminado. Eu ainda sou parente na prática. Conto com vocês”, completou.



Camila também mostrou imagens que apareciam fotos do casal rasgadas dentro da lixeira. Além disso, a pedagoga foi ao X, antigo Twitter, para falar sobre o assunto e comentou sobre a reação de pessoas próximas a Buda sobre a polêmica. De acordo com ela, muitos desaprovam suas atitudes.

“Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas ‘super entenderem o meu lado’, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’, ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo…Ah vá, né?”, analisou.

A pedagoga apagou todas as fotos com o rapaz de seu Instagram.

Entenda o caso

Durante a festa do último sábado (2), Lucas Henrique aproveitou um momento com Pitel para se declarar à sister. Os dois estavam sentados em um sofá, quando ele citou uma música de Emicida para flertar com a participante.

“Só digo isso: Baiana, cê me bagunçou, pirei na tua cor nagô, tua guia”, recitou, confirmando na sequência que o sentimento era real. Entretanto, os dois concordaram em deixar a história morrer ali mesmo, com Pitel falando que ela “nunca deveria ter acontecido”.